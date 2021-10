Interview

Hans Klok: 'Dat kutvolk uit Amerika moet heropgevoed worden'

Vol goede moed en met groot gebaar emigreerde Hans Klok (52) in 2019 naar Amerika. Daar zag de illusionist zijn droom in rook opgaan. Inmiddels zwaaien alle deuren weer open voor hem in Nederland. Met een magische trap na richting Amerika blijft Hans voorlopig thuis: ‘Het is wel het allermoeilijkst daar. In Vegas draait alles alleen maar om geld. Dollars, dollars, dollars.’