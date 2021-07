Kim Holland: ‘Wesley is van harte welkom op een van onze castings’

Die Sneijdertje toch: best veel in het nieuws de laatste tijd, toch?

Zeg dat wel. Eerst was er recentelijk zijn smeekbede in het programma van Frank Evenblij, waarin de mini-miljonair aangaf nog wel kansen te zien om zijn uiteengespatte huwelijk met de door hem besodemieterde Yolanthe Cabau te redden. Alle media doken erop. Toen zag Nederland voor het eerst het spraakmakende reclamespotje voor de Toto, waarin Sneijder hakkend als een ouwe gabber te zien is op muziek van Mental Theo en met teksten waarmee hij zichzelf humoristisch bedoeld op de korrel neemt. Bám, nog meer media-aandacht. Toen hij rondom het huidige EK een aantal keren op tv verscheen, viel het velen op dat Wesley niet meer het sportieve postuur heeft van zijn topjaren als voetbalprof. Zeg maar gerust: Sneijdertje is een dikkertje geworden.

Vaart Sneijder wel bij al die aandacht?

Hij is er natuurlijk niet vies van. Exact een jaar geleden verscheen zijn door Kees Jansma geschreven biografie, dat door de inhoud allerlei reacties, interviews en andere aandacht genereerde. Voor zijn recente commercial voor de Toto ontving hij naar verluidt rond de 100.000 euro en daarnaast natuurlijk vele duizenden reacties van vrienden, bekenden, collega’s, journalisten en noem maar op. Zelfs het feit dat hij er tegenwoordig bij loopt als een volgepropte dwerg doordat hij niet in de lengte, maar wel in de breedte is gegroeid, lijkt hem niet te deren: ook weer aandacht! Misschien nog wel meer dan in zijn actieve spelersloopbaan staat Sneijder in het middelpunt van de belangstelling.

Wat vindt Wesley Sneijder van zichzelf?

‘Ik heb al geleefd voor iemand van 75, ik heb er nul spijt van.’

Wat vinden wij van Wesley Sneijder?

Sneijdertje XS is Sneijder XXL geworden: het lijkt wel of Wesley Sneijder een hele Wesley Sneijder heeft opgegeten.

KIM HOLLAND pornoproducent

‘Dat gestopte voetballers vele kilo’s aankomen, zie je wel vaker. Ik kan dat niet zo goed verklaren; die mannen zijn hun hele leven met sport bezig geweest en daarmee dus ook met hun lijf. Als de topsport dan stopt, waarom zou je dan ook stoppen met het verzorgen van je mooie sportieve lichaam? Natuurlijk letten we bij het casten van mannen voor onze pornofilms wel op hoe ze eruit zien, maar we willen het liefst de gemiddelde man die een beetje leuk oogt. We kiezen niet per se voor de mooi-boys, want dat zijn ook niet per definitie de beste minnaars. Nou moet ik zeggen dat ik ook in de modellenwereld heb gezien dat mensen echt wel wat kilo’s zijn aangekomen tijdens de lockdownperiode. Ik hoor overal dat Nederland zwaarder is geworden; zelf ben ik eerder lichter geworden. Maar ik heb dan ook gezorgd voor voldoende alternatieve lichaamsbeweging, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ontbrak er bij Wesley misschien de afgelopen tijd aan, gezien zijn breuk met Yolanthe. Nee, ik zie hem niet gauw opdoemen in een van onze pornofilms, maar hij is natuurlijk wel van harte welkom op een van onze castings. Zijn geringe lengte is daarbij geen probleem, we hebben ook genoeg kleine mannen met grote jannen. Waarschijnlijk zou Wesley bij ons zóveel seks krijgen, dat de pondjes er bij hem afvliegen! ’

Bij ons zou hij zóveel seks krijgen, dat de pondjes eraf vliegen

KEES JANSMA biograaf

‘Het boek over Wesley dat we op de markt hebben gebracht, heeft natuurlijk last gehad van de boekwinkels die dicht waren door corona. Desondanks zijn er genoeg verkocht geloof ik, maar dat weet de uitgever beter. Zijn commercial? Daar moet ik erg om lachen, dat kleine driftige mannetje met zijn danspasjes. Mijn twee zoons, die hem ook goed kennen, liggen ook in een deuk als Wesley voorbijkomt met dat spotje. Dat Wesley volgens sommigen flink is uitgezet, net als Theo Janssen en Rafael van der Vaart? Tja, voor sommige oud-voetballers én sportjournalisten geldt dat inderdaad, haha. Maar ik ken er ook genoeg die níet “uitgezet” zijn hoor, zoals jij dat noemt. Robin van Persie, Dirk Kuijt, Mark van Bommel en nog een hele hoop anderen hebben er geen last van. Sommigen hebben het wel, maar die herpakken zich vaak wel weer, want die gaan op den duur toch weer trainen. Een enkeling wil geen trainingsveld meer zien. Voor die laatste groep heb ik begrip, maar ik hoop voor hen dat ze de kilo’s er weer af kunnen krijgen.’

Haha, dat kleine driftige mannetje met zijn danspasjes

MENTAL THEO dj Toto-commercial

‘De muziek is speciaal voor de commercial gemaakt en mijn vrouw Maaike Jansen zingt het. Maar ik moet eerst aan Toto vragen of ik er iets over mag zeggen, alles moet via het management.’

YOLANTHE CABAU bedrogen ex-vrouw

Over de recente uitspraken van Sneijder dat hij hoopt zijn stukgelopen huwelijk nog te kunnen redden, zegt Cabau tegen RTL Boulevard: ‘Ik laat het op me afkomen en weer gaan. Ik focus me op dingen die ík belangrijk vind. Ik voel me fijn over wie ik ben, ik denk dat dat wel het fundament is in het leven.’

Ik laat het op me afkomen en weer gaan

RUUDVAN DER KNAAP sportmarketeer

In De Telegraaf: ‘Als marketeer denk ik dat ze het goed hebben aangepakt, want op alle details zijn gelet. Ik denk dat er een paar ton gemoeid is met de media-inkoop, er kijken veel mensen naar de voetbalwedstrijden. De kosten voor de productie van de clip moet je niet onderschatten. Dan heb je het over meerdere tonnen. Wat Sneijder eraan overhoudt? Het ligt er ook een beetje aan hoe warm de connectie is tussen merk en voetballer, maar ik schat ergens tussen de 50.000 en 150.000 euro. Wesley Sneijder kan heel goed hakken, dat viel me erg op.’