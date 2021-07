‘Ocasio-Cortez stoomt via TikTok-video’s jongeren klaar voor het socialisme’

Na de verkiezingen en alle gekte daaromheen dacht ik dat er een zekere rust over het land zou komen. Trump was vervangen door de saaiste Democraat beschikbaar; de vlaggetjes konden in de kast verdwijnen en mensen konden weer wat tijd voor hun vrienden en familieleden nemen.

Verkeerd gedacht: we zijn alweer boos vanwege critical race theory op scholen, we hebben het cancelen van publieke figuren en de nieuwe strikte kieswetten waarmee straks arme (lees zwarte) kiezers worden buitengesloten. Ik kan alweer geen gesprek met een Amerikaan voeren of ze schreeuwen me wanhopig toe hoe de andere partij dit land nu echt naar de afgrond helpt.

Afgelopen weekend sprak ik een vriend die zijn geld verdient door met aandelen te schuiven – zijn dagelijkse inkomen is vermoedelijk meer dan de gemiddelde Nederlander in een maand binnenhaalt. Tijdens een glas cider was hij woedend over de Republikeinen. Ik zei nog dat in mijn ogen de Democratische partij evengoed een machine is om macht te kopen, waar hij me op zich wel gelijk in gaf. Maar de Republikeinen! De Republikeinen waren nu echt gek geworden!

Het is het gevolg van een zorgvuldig opgetuigd netwerk van opiniemakers en presentatoren die precies weten hoe ze hun publiek bespelen – dit is het land waar televisiepresentatoren jaarlijks tonnen binnenhalen en een agent hebben voor als ze van zender willen wisselen. De echte rocksterren van Amerika zijn Tucker Carlson, Rachel Maddow, Trevor Noah en Laura Ingraham.

Toch blijft het me verbazen hoe goed het werkt. Telkens weer worden de mensen die verder zo rustig en nadenkend zijn, bezeten door een rabiate woede zodra het over politiek gaat. De ene dreiging voor de democratie is verdwenen, en daar doemt de volgende alweer op.

Intussen weten ook steeds meer politici die rocksterstatus te bereiken: complotdenkster Marjorie Taylor Greene had haar publieke verzoening met de Holocaust (was toch wel heel erg), wapengek Lauren Boebert trok naar de grens om de migrantencrisis te bekijken (omdat de vicepresident niet gaat), Alexandria Ocasio-Cortez stoomt via TikTok-video’s een nieuwe generatie jongeren klaar voor socialistische dromen. Intussen verschijnt de Elvis Presley onder de politici, King of Pop Donald Trump, alweer her en der op het podium en iedereen vraagt zich af of zijn volgende album nog wel de moeite waard zal zijn.

Er was een tijd waarin de periode na de verkiezingen tot de start van de campagne anderhalf jaar voor de volgende verkiezingen enige rust betekende. Dat is voorbij. Dit is het land van de hype en iedere week is er wel weer iets anders om je over op te winden.

Maar goed, wat maakt mij het ook uit? Die vriend heeft na zijn politieke uitbarsting immers wel onze cider betaald.