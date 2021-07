‘Heibel in LA: er was een blote transgenderpiemel in de spa!’

De opwinding ontstond – zoals gebruikelijk – vanwege een video op sociale media. Een vrouw scheldt al filmend een zichtbaar ontdane receptioniste van een Koreaanse spa in Los Angeles verrot, omdat ze de vrouwenruimte moest delen met een naakte transgender. Er was een blote piemel in de spa!

Het is ironisch dat in de nadagen van wereldmacht Amerika het sociale conflict zich afspeelt in zo’n decadente – bijna Romeinse – ruimte als een badhuis, rondom het vraagstuk welke geslachtsdelen voor wie zichtbaar mogen zijn. Maar voor genoeg mensen, waaronder de filmende vrouw, valt hier niets te lachen. Voor hen is dit bittere ernst. Dat was in ieder geval een week later zichtbaar, toen demonstranten en tegendemonstranten naar het badhuis trokken om hun onvrede te uiten over de mening van de andere kant.

Een handjevol progressieven had op kartonnen bordjes geschreven dat transvrouwen ook vrouwen zijn, terwijl conservatieven ‘red onze kinderen’ zongen. Vervolgens kwamen er zwartgeklede knokploegen met antifa-vlaggen die journalisten en demonstranten op hun bek mepten, waarvan de beelden uiteraard op sociale media werden geplaatst door rechtse opiniemakers als bewijs dat Amerika onder Biden instort.

Hoezeer dit ook een teken is van decadentie – pas na hongersnood en met een hemel vrij van vallende raketten ontstaat ruimte voor discussie over tot welke badruimte een transgender toegang krijgt – is het een interessante discussie: is inclusie de heilige graal of zijn er ook grenzen? Moet je iemand die duidelijk een meer mannelijke lichaamsbouw heeft toch als vrouw laten meedoen aan een sportevenement?

Antifa-demonstranten in Portland vertelden me dat zij alleen maar een tegenbeweging zijn: daar waar fascisme opkomt, organiseren antifascisten zich. Vervolgens zouden ze als vanzelfsprekend verdwijnen. In Portland hebben ze dan ook daadwerkelijk racisten en fascisten tegenover zich staan, die afgezonderd in rechts-extremistische gemeenschappen in de bossen van Oregon en Idaho leven. Maar wat gebeurt er zodra je het begrip fascist oprekt? Natuurlijk ben je geen nazi als je vraagtekens zet bij een transgender die in een blote piemel rondwandelt in een spa.

Al tijdens Trumps presidentschap kozen de Republikeinen ervoor afrekencultuur en links radicalisme tot speerpunten te maken, simpelweg omdat Fox News-kijkers zich daarover dusdanig opwinden dat de Republikeinse opkomst hoger wordt. Het is conservatisme ten top, dat ook tijdens de Clinton-versus-Trump-campagne de Republikeinen aan een overwinning hielp – het genderneutrale toilet en de zogenaamde ondergang van het traditionele familiegerichte Amerika waren toen belangrijke pijnpunten.

De boodschap is: links wil met hun radicale ideeën de waarden van dit land vernielen, maar wij Republikeinen houden de samenleving gezond. Socialemedia-opnames van boze antifa-demonstranten zonder enig gevoel voor proportionaliteit helpen die zaak enorm, reken maar dat de Republikeinen weer genoeg stemmen krijgen straks. De politieke campagne is vroeg begonnen dit keer.