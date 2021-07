De wereld staat in de fik en drie rijke stinkerds doen een space race. Multicentimiljardair Jeff Bezos (goed voor $205.000.000.000), centimiljardair Elon Musk (met een vermogen van $160.300.000.00) en multimiljardair Richard Branson (die heeft ‘slechts’ $4.400.000.000) doen een potje zero gravity ver-pissen. De een gaat als eerste, de ander het hoogst. Alsof de Amerikanen en de Russen dat spelletje niet al in de tweede helft van de vorige eeuw hebben uitgespeeld.

Ik snap het wel. Toen deze ultieme winnaars van het kapitalisme nog nerderige knulletjes met zonder haar op hun balletjes waren, had je de Apollo-vluchten en het spaceshuttleprogramma. Astronauten waren beroemdheden, deden niet onder voor filmsterren. Nu Jeff, Elon en Richard de financiële mogelijkheid hebben, willen ze de grensverleggende heldendaden van hun idolen dunnetjes overdoen. Want wie wil z’n jongensdroom nou niet in de praktijk brengen?

Mensen roepen nu: ‘Ja, maar, de wereld, die staat dus in de fik! Corona! De opwarming van de aarde! Honger! Dorst! Overstroming in Limburg! Waarom hangen die rich ass motherfuckers voor miljoenen/miljarden gewichtloos in de ruimte als ze met die knaken net zo goed de aarde van de ondergang kunnen redden?!’

Maar dat is hoe armoedzaaiers denken. Of in ieder geval mensen die geen oneindige hoeveelheid centen hebben. Voor de galactische überrijken is immers, als het op pegulanten aankomt, niks een kwestie van óf dit, óf dat. Ze hoeven niet te kiezen, niets te laten. De hele derde wereld van gratis covidvaccins voorzien? No problemo, prikken maar. Op Madagaskar hebben ze door droogte niks te eten en te drinken? Hoeveel mensen wonen daar? 27 miljoen? Doe ze allemaal een Deliveroo! Van een tweesterrenrestaurant! Flesje bubbels erbij, fuck it! Nog wat zandzakken voor Limburg, iedereen weer happy, en Bezos, Musk en Branson zouden er geen ruimtereis minder om hoeven maken.

Maar waarom healen ze the world dan niet? Simpel: they don’t give a fuck. Had het ze wel geïnteresseerd, waren ze sowieso nooit zo rijk geweest. Want dan hadden ze hun werknemers behoorlijk betaald. Hadden ze geen belasting (waarvan zorg, scholen en dat soort nuttige zaken bekostigd zouden kunnen worden) ontweken. Geen mom-and-pop-shops kapot geconcurreerd.

Ja ja ja, ze geven weleens zoveel miljoen weg aan een goed doel, maar dat is naar verhouding hetzelfde als iemand met een modaal inkomen die een dakloze een dubbeltje geeft. Voor de bühne een beetje tof de filantroop uithangen, maar eigenlijk zouden ze zich kapot moeten schamen.

Maar dat doen die money hoarding sociopaten niet. Dus laten ze zichzelf maar lekker de ruimte in schieten. Liefst zo ver mogelijk. Ik hoop dat ze er gaan wonen. Op Mars. Alle drie in hun eigen plastic bubbel. De aarde die ze aan de hemel zullen zien staan, is beter af zonder ze.