Nou, de naakte wolvenfluisteraar Ivan heeft zijn zin hoor... (NSFW)

Volgende maand beginnen de voorrondes pas, maar de uiteindelijke winnaar van het Eurovisie Songfestival is al bekend. Dat is namelijk de Wit-Russische Ivan. Te weten dat hij zijn nummer Help You Fly naakt gaat zingen. Omringd door echte wolven. Tja, je moet wat als je nog een beet op wil vallen tijdens deze tegenwoordig voornamelijk Oost-Europese freakshow.

De talentloze Wit-Russische zanger had in maart al bekend gemaakt van plan te zijn poedelnaakt te dansen met een roedel roofdieren aan zijn zijde. Er waren twijfels of dit allemaal wel door kon gaan, ook vanuit eigen land, maar de zweverige Wit-Rus lijkt zijn zin te hebben gekregen. En er is beeld. Als een vrouw met een baard het songfestival kan winnen met een kutnummer, dan lukt een naakte wolvenfluisteraar met een dito nummer dat ook. Daar durven we onze hand voor in het vuur te steken.

Het naakte optreden heeft tot nu toe overigens nog niet geleid tot revaluatie van zijn kansen bij de bookmakers, meldt The Independent. Brits wedkantoor Ladbrokes denkt dat Wit-Rusland samen met Georgië, Moldavië en Montenegro juist de kleinste kans maakt om de freakshow te winnen. Volgens het wedkantoor is Rusland de grote favoriet. Nederland is een outsider, maar niet kansloos. Duidelijk, daar snappen ze het ook niet meer.

Wij zouden zeggen: inzetten op deze gek!

https://www.youtube.com/watch?v=2iq2HwMRaaY