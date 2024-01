Van bitch Edith naar fluffy Edith. De transformatie van een topjudoka in boekvorm.

Nee, Edith Bosch was geen makkelijke tante. Op de judomat een prima eigenschap, in haar sociale leven lag dat net even anders. Dat bleek ook wel vorige week tijdens de presentatie van Expeditie Edith, dat de voormalige topjudoka samen schreef met journalist Jasper Boks.

Bosch moest menig traantje wegpinken toen ze achtereenvolgens haar beste vriendin, haar twee zussen en uiteindelijk haar ouders naar voren riep en warme woorden over hen uitstrooide als een soort openbare boetedoening. Want de relatie tussen Bosch en haar dierbaren was niet altijd even hartelijk geweest. Bosch was een hork die in haar drang naar perfectie vergat dat er ook een leven buiten de tatami is.

In een genadeloos eerlijk verhaal schetst ze het leven van de individuele topsporter die verblind door succes, bewijsdrang en egoïsme te vaak dacht dat de wereld enkel om haar draaide. Eentje die de bijnaam Bitch Edith meer koesterde dan verafschuwde.

