Sleur in je relatie? Niet meer na deze tips

Heel wat mensen komen weleens op dat desastreuse moment in een relatie. Er gebeurt he-le-maal niks. Je bent allebei een beetje met je werk of je opleiding bezig, je kookt en eet samen, kijkt een serie. Aan het eind van de dag duik je de slaapkamer in waar het spannendste vermaak het lezen van een thriller is. Het moge duidelijk zijn. Je leeft de nachtmerrie van het brave burgerbestaan: je verandert in een seksloze grijze muis.

Onder de dekens

Nu hebben we over het seksgedeelte onderhand al boeken volgeschreven, voornamelijk met dank aan onze voormalig huis-seksuologe Marith, maar toch duiken we maar meteen in het diepe door te zeggen dat het opbeuren van je seksleven een fantastische boost aan je relatie kan geven. Eén manier waarop dat snel en gemakkelijk kan gebeuren is door de aanschaf van wat speelgoed voor in de slaapkamer. Er zijn talloze opties voor jou en je partner. En heb je als vent zelf weinig trek ik een cockring of een ei voor op je eikel? Koop dan iets waar vooral madame plezier van heeft. We noemen een dildo, een vibrator, een massager. Een populaire optie, en eentje die uitvoerig door Marith is besproken: de clitoris-stimulator. Onder de vrouwelijke bevolking is het een hype, en dat heeft zeker zijn redenen. Als je vrouw of vriendin hem niet al in het nachtkastje heeft liggen, is het zeker een aanrader om er eentje aan te schaffen.

Avontuurlijk leven

Uiteraard is seks natuurlijk niet alles in een relatie, en daarom zijn er ook meerdere andere manieren om de sleur enigszins te doorbreken. Eén daarvan: samen iets avontuurlijks ondernemen. Twee interessante statistieken wat dat betreft:

- Koppels die samen avontuurlijke dingen meemaken, zijn veel gelukkiger samen.

- Spanning op de eerste date verhoogt de kans op een tweede date aanzienlijk.

De verklaring voor die fenomenen is best logisch, als je er even over nadenkt. Het feit dat je samen iets angstaanjagends meemaakt, zorgt ervoor dat je steun bij elkaar zoekt. Je houdt elkaars hand vast, kijkt elkaar in de ogen en zegt: dit is eng, maar met jou durf ik het wel aan. Dat schept uiteraard een hartstikke sterke band, want je leert meteen dat je elkaar kunt vertrouwen. Bovendien kan het hartstikke leuk zijn om een keer samen op avontuur te gaan. Stap uit je comfort zone: ga samen op een avontuurlijke vakantie, bergbeklimmen of mountainbiken. Zoek je het liever iets dichter bij huis? Meld je aan voor een interessante cursus of houd het simpel en kijk een spannende film. De planning is de helft van het avontuur.

Zo merk je dat je langzaam maar zeker weer uit begint te kijken naar de plannen die jullie samen maken. Dan komt er vanzelf leven in de brouwerij, wat weer verder doorstroomt naar de rest van je liefdesleven.

Zet je smartphone uit

Een advies dat sowieso voor een fikse verbetering in je leven kan zorgen: gooi die smartphone eens aan de kant. Als het weekend is en je hoeft niet te denken aan je werk, kan het een uitstekend idee zijn om je telefoon eens gewoon een keer uit te doen en hem de rest van de dag in een la te leggen. Je zult zien dat als je telefoon uit gaat, jij weer wat regie in handen krijgt in je (liefdes)leven. Op saaie momenten kun je niet meer naar je smartphone grijpen en dus moet je met alternatieven komen. Daardoor maak je sneller een praatje met je partner of doe je samen een spelletje: dingen die vaak links blijven liggen, juist omdat het zo makkelijk is om je telefoon te pakken. Berg hem dus snel op en geef elkaar wat aandacht.

Neem wat tijd voor jezelf

En als laatste een advies dat je misschien niet zal verbazen, maar dat betekent zeker niet dat het nutteloos is. Talloze relaties zijn op de klippen gelopen omdat mensen constant bovenop elkaars lip zaten. Spreek een keer af met andere vrienden en spendeer wat tijd aan je hobby’s. Zo heb je meer plezier en geef je de ander wat rust. Bovendien zijn de momenten samen des te beter, want je zult zien dat je veel meer te vertellen hebt. Als je altijd alles samen doet, zul je zien dat je snel uitgepraat raakt en dat kan zeker niet de bedoeling zijn.