Tijd voor seks? Vergeet het maar!

Ik kijk geërgerd op van mijn computer. Mijn verkouden geliefde Duncan zit op de bank te snotteren. Elke keer dat hij zijn neus snuit, lijkt het net alsof een Afrikaanse olifant opgewonden trompettert. Of het allemaal wat minder kan, snauw ik. Ik probeer me te concentreren, godverdomme.

Duncan werkt thuis, want in coronatijden mag hij niet naar kantoor. En nu hij verkouden is, blijft hij constant thuis, 24 uur per dag. Het is om gek van te worden. We begonnen vandaag samen aan tafel, maar omdat hij bizar veel geluid maakt, is Duncan verbannen naar de bank. Daar zit hij nu te mokken met zijn computer op schoot, in verwassen joggingbroek, met om zijn mond restjes yoghurt van zijn ontbijt. Niet dat mijn voorkomen de schoonheidsprijs verdient. Mijn haren moeten nodig gewassen worden en in mijn sokken zitten gaten.

Scheldtirade

Van ‘moeite doen voor elkaar’ is dus niet langer sprake. We kibbelen wat af. Eén keer liepen de gemoederen zó hoog op dat we elkaar ernstigere ziektes dan corona toewensten. Mijn scheldtirade was terecht, vind ik nog steeds. Duncan dacht dat hij het dakterras wel even kon vertimmeren in zijn werkpauze, net toen ik een live-interview had voor een tv-programma. Vooraf had ik hem geboden doodstil te zijn. Hij vond het logisch dat het gebod gold voor in huis, en nee, hij had nooit gedacht dat het oorverdovende kabaal te horen zou zijn met de balkondeur dicht.

Een stressvolle crisissituatie, waarin we ons zorgen maken over onze banen en de toekomst, werkt de-erotiserend

Experts jubelden aan het begin van de crisis: nu hebben mensen eindelijk tijd om lange wandelingen te maken, eindeloos te Netflixen en tijd voor seks! Er werd zelfs een geboortegolf voorspeld. Mij leek het sterk dat Nederlandse stellen massaal het bed met elkaar in zouden duiken. De meeste relaties gedijen juist uitstekend bij (minimaal) een paar uur afstand per dag. Ik spreek uit ervaring. Met mijn ex leefde ik standaard in een coronamodus. We werkten beiden thuis en zagen elkaar soms dagen achter elkaar non-stop. En zoals stellen die samen in lockdown hebben gezeten inmiddels vast weten: daardoor ga je elkaar niet leuker vinden. Het zorgt er eerder voor dat je intens verlangt naar het moment dat je lover ophoepelt, al is het maar even, om op adem te komen, om voor één moment niet naar dat bekende gezicht te kijken.