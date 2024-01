Bij de koffie: uitslagen Oekraïne-referendum, de belangrijkste feiten op een rij

Het is de day after het Oekraïne-referendum, dat Nederland 45 miljoen euro heeft gekost. De voorspellingen kunnen de prullenbak, tijd voor de analyses. De belangrijkste feiten op een rij.

Nederland stemt tegen, opkomst net hoog genoeg

De voorlopige uitslag is binnen. 61,1 procent van de stemmers is tegen het verdrag, terwijl 38,1 procent voor stemde. GeenPeil is blij.

Zo veel dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. pic.twitter.com/va8u8DX2yb — GeenPeil (@GeenPeil) 7 april 2016

Reactie Tweede Kamer

Tweede Kamerleden reageren verrast op het grote aantal mensen dat tegen het associatieverdrag heeft gestemd: https://t.co/joItpbn6EP #RF16 — NOS (@NOS) 6 april 2016

De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het verdrag met Oekraïne niet kan worden geratificeerd nu de uitslag van het referendum geldig is. De opkomstdrempel van 30 procent is gehaald en de meerderheid vindt dat dat niet zonder gevolgen kan blijven. Lees hier de reacties van de politieke partijen.

Dit heeft jouw gemeente gestemd

Bekijk hier de uitslag per gemeente https://t.co/Ym9V4SpWfG pic.twitter.com/fsEcCIWURu — NRC (@nrc) 6 april 2016

Zelf kijken wat uw gemeente gestemd heeft? Bekijk hier het stemgedrag per gemeente.

Reactie Porosjenko

Petro Porosjenko wijst op het feit dat de andere lidstaten van de EU het verdrag wel gewoon hebben goedgekeurd. Hij noemde het referendum "een aanval op de eenheid van Europa".

Ondanks de uitslag van het referendum, zal Oekraïne de samenwerking met de EU uitbreiden, zegt president Porosjenko: https://t.co/4hX9FY86Jx — NOS (@NOS) 7 april 2016

'Gedrocht van een wet'

Niet iedereen is blij met het referendum. Hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Marcel Boogers heeft bijvoorbeeld zijn twijfels bij de wet die dit soort referenda mogelijk maakt. "Een gedrocht van een wet", noemt hij het.

Hoe zinvol is een opkomstdrempel van 30 procent bij een raadgevend referendum? https://t.co/5WrCoSNSPQ — NOS (@NOS) 7 april 2016

De Speld betwijfelt het enthusiasme van de gemiddelde Nederlander