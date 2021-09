Nieuwe Revu 37 is nu uit!

Erik Brouwer onderzocht voor ons coververhaal deze week het leven van de wereldberoemde natuurschilder schilder Bob Ross. Altijd goedgehumeurd, een slaapkamerstem vanonder een vlassig afrokapsel en binnen een half uur een mooi natuurlijk tafereeltje op het doek; niet voor niets werd Bob Ross The Happy Painter genoemd. Maar was zijn leven wel zo schilderachtig? Een verhaal over de man die veel mooier afgeschilderd werd dan hij daadwerkelijk was.

‘Vlak voor zijn dood belde Bernhard me. Hij zei: ‘Wat u opschrijft is allemaal onzin.’ Ik wilde wat terugzeggen, maar dat mocht niet.’ Bestsellerauteur Gerard Aalders (75) onderzocht jarenlang de handel en wandel van de familie Van Oranje. Over zijn bevindingen verschenen meerdere boeken waarvan de laatste, Oranje Zwartboek, inmiddels al toe is aan de tiende druk. Nieuwe Revu ging op audiëntie bij Aalders. ‘Willie en Max hebben er werkelijk waar geen enkel idee van hoe normale mensen leven.’

'Vroeger dacht ik: naarmate de tijd verstrijkt, zullen er meer taboes verdwijnen. Dat was naïef. Het tegendeel is waar.' We zijn steeds sneller gekwetst, we mogen steeds minder zeggen, we durven ons steeds minder uit te spreken. Gegronde angsten, of nog niet helemaal woke? Nieuwe Revu ging de uiterst gevoelige discussie aan met cabaretiers Freek de Jonge en Javier Guzman. ‘Hoe meer bedreigingen en haatmail ik krijg, hoe meer ik het gevoel heb dat ik de juiste dingen zeg.’

