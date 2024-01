Bij de koffie: bekend Nederland geeft stemadvies

Met jouw stem ga je vandaag een niet bindend advies uitbrengen over een verdrag dat je eigenlijk gestolen kan worden. Mocht je gaan stemmen: bekend Nederland geeft gratis advies.

Hans Kazan, goochelaar: ‘Referendum? Ik woon in Spanje en heb het allemaal niet meegekregen. Maar het is goed dat de stem des volks gehoord gaat worden. Het geeft wel iets aan dat GeenStijl zoveel mensen achter zich heeft weten te krijgen. Hijs de vlag op top voor de democratie!’

Edith Bosch, judoka: ‘Ik ga sowieso stemmen, maar ik weet nog niet wat. Niet stemmen is de weg van de minste weerstand kiezen. Voordat ik ga stemmen wil ik een duidelijk standpunt innemen, een referendum gebruiken om een statement te maken lijkt mij niet de juiste manier. Mensen moeten boven de materie kunnen gaan hangen, begrijpen waarom een ander door een andere bril naar de wereld kijkt dan jij en dan een inhoudelijke keuze maken.’

Euvgenia Parakhina, dansexpert: ‘Ik heb nog geen beslissing genomen of ik wel of niet ga stemmen, maar áls ik ga dan stem ik voor. Volgens mij heeft 98 procent van de Nederlanders totaal geen idee waar dit om gaat. Ik ben niet tegen een referendum, maar vind wel dat de Nederlanders veel beter geïnformeerd moeten worden voordat ze mogen gaan stemmen.’

Martijn Koning, cabaretier: ‘Ik gun het Oekraïne om uit de greep van Rusland te komen. Volgens mij wil dat land zich graag ontwikkelen, in tegenstelling tot al die andere landen uit Oost-Europa. Sowieso ben ik heel blij als het referendum achter de rug is, want dan hoef ik die Jan Roos met zijn fucking kutbus niet meer de hele dag te zien.’

Mark Koster, journalist: ‘In de jaren zeventig werd er altijd schamper gedaan over de ‘zwijgende meerderheid.’ Dat was dom stemvee. Anno 2016 wordt het tijd dat de zwijgende meerderheid zich laat horen, want schreeuwende minderheden ter linker- en rechterzijde hebben het referendum gekaapt uit opportunistische overwegingen. Dit referendum is geen feest van de democratie, deze volksraadpleging is het speeltje geworden van een groep politieke narcisten. Mijn oproep aan de rest van het land luidt: stem verstandig, stem niet.’

Kim Holland, pornoactrice: ‘Als we alles in Brussel laten beslissen kunnen we de democratie net zo goed begraven. Het is belangrijk dat mensen kunnen meebeslissen en dat gebeurt veel te weinig, ik vind het dus heel goed dat dit referendum er komt.’

Evgeniy Levchenko, voormalig profvoetballer: ‘Voor beide landen is dit een belangrijk verdrag en daarom ga ik zeker vóór stemmen. Oekraïne heeft zich sterk ontwikkeld, maar is nog niet klaar voor toetreding tot de EU. Het gaat om de kennis van Nederland, de rest wat het nee-kamp zegt is bangmakerij. En angst is een slechte raadgever. Mensen moeten zich verdiepen in de materie en niet zomaar wat roepen.’

Carry Slee, schrijfster: ‘Het referendum is niet bindend, dus waarom zou ik gaan stemmen? Ik heb er ook niet over nagedacht wat ik zou kiezen als ik wél zou gaan stemmen, want het heeft toch geen zin. Ik ben niet tegen referenda, maar het moet wel nut hebben.’

Dries Roelvink, volkszanger: ‘Ik ga niet stemmen, dit referendum gaat volledig langs me heen. Ik wacht op de landelijke verkiezingen. Ik ben fan van Mark Rutte en de VVD en ondersteun ze altijd, maar deze laat ik even gaan.’

Hella Hueck, journaliste: ‘Ik neig naar een ‘nee’. Europa dijt al best ver uit en heeft het druk genoeg met de vluchtelingenproblematiek. Aan de andere kant is er uitgebreid over het verdrag gedebatteerd en is het al door een groot aantal lidstaten goedgekeurd. Ik heb vooral zorgen dat door het referendum de kloof tussen burger en overheid wordt vergroot. Het lijkt alsof je als burger direct invloed hebt op beleid ? maar wat als er niets met de uitslag wordt gedaan? Dat zal de burger slecht trekken. Lastig dus, maar ik ga zeker stemmen!’

Benno Baksteen, luchtvaartman: ‘Ik ga niet stemmen. Normaal gesproken ben ik een overtuigd stemmer, maar dit gaat niet over democratie. Dit is een gemanipuleerd referendum, dat op valse voorwaarden erdoorheen is gekomen. Het gaat om bullshit van Geenstijl, ik vind het dan ook heel erg zonde dat hier geld aan wordt besteed.’

Achmed Akkabi, acteur: ‘Wat betreft de handel tussen Nederland en Oekraïne snap ik niet waarom mensen daar tegen zouden zijn, ik vind dat alle landen met elkaar moeten kunnen handelen. Eventuele toetreding tot de EU is een heel ander verhaal, ook omdat je Rusland niet tegen je wil krijgen. Overigens vind ik het goed dat er een referendum komt. Het fijne aan een democratie is dat je je stem kunt laten horen en van je rechten moet je gebruik maken.’

Aad de Mos, voetbalanalist: ‘Joh, ik bemoei me niet met politiek. Ik stem nooit, het boeit me niet zo. Uiteindelijk doen politici toch wat hen het beste past.’