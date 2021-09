Een account aanmaken voor online spellen: Waar moet je opletten?

Gelukkig voor de fans is dit sinds 2021 eindelijk veranderd. De nieuwe wetgeving voor gokken op afstand maakt dit mogelijk. Als speler kan je nu eindelijk een account aanmaken bij een Nederlands online casino. Maar waar moet je nu eigenlijk opletten?

Ga alleen spelen in een casino met een vergunning

Online gokken moet vooral veiliger worden voor spelers. Dit is de voornaamste reden waarom het legaal geworden is in Nederland. Helaas zijn er nog altijd teveel oplichters actief. Wij raden je daarom aan om goed te kijken welke websites echt een vergunning hebben. Per 1 oktober 2021 verschijnen de eerste casino's met een Nederlandse vergunning. Als je naar beneden scrolt zie je hier een logo van op de website staan. Als je op het logo klikt zie je meteen of de vergunning nog geldig is. Je weet zo meteen of het slim is om hier een account aan te maken. Een website met een vergunning is namelijk veilig en je weet dat je echt een kans maakt om te winnen.

Check of er een spectaculaire welkomstbonus is

Uiteraard gaan de online casino's er echt alles aan doen om jou te overtuigen om bij hun een account aan te maken. Dit doen ze met een welkomstbonus. Dit is een bonus die je ontvangt als je voor het eerst een account aanmaakt en echt geld stort. Het is de moeite waard om even uit te zoeken welke bonussen de casino's op dit moment online hebben staan. Je krijgt zo'n bonus slechts eenmalig. Zorg er dus voor dat je voor een spectaculaire welkomstbonus in het casino gaat! Dus de bonus waarbij je speelgeld flink verdubbeld wordt als je voor het eerst geld stort.

Speel in een online casino met een live casino

Het live casino is absoluut een geweldige uitvinding in het online casino. Casino's waar je live kunt spelen moeten uiteraard een streepje voorhebben. Bij deze casino's krijg je een unieke live ervaring. Je speelt ineens in een echt casino waarbij je flink wat geld kan winnen. Maar waarbij je een live streamverbinding maakt met een echt casino. Zo kan je live in een casino op Malta spelen of in de UK. Het Holland Casino is zelfs bezig om te streamen vanuit het Holland Casino Scheveningen . Je kan straks live Blackjack spelen in Scheveningen! Dit is een unieke ervaring waar je straks niet eens de deur voor hoeft uit te gaan.

Maak een account aan in casino's waar toernooien georganiseerd worden

Ben jij één van de beste Blackjack spelers in Nederland? Of ben je echt heel goed in het winnen van geld op een gokkast? In verschillende online casino's is het mogelijk om deel te nemen aan toernooien. Er worden spectaculaire toernooien georganiseerd waar je als speler aan kan deelnemen. Het is zeker de moeite waard om een casino uit te zoeken waar ze dit soort toernooien organiseren. Wie weet ben je straks één van de spelers die een toernooi op je naam weet te schrijven. Dit is niet alleen heel erg leuk, maar je kan er ook flink wat geld mee winnen! Dit maakt het helemaal de moeite waard om een online casino uit te zoeken die hieraan voldoet.