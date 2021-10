Beste Mark Rutte, Thierry Baudet en Geert Wilders,

Alsof jullie niet al genoeg bedreigd worden en alsof Wilders niet al jaren in onvrijheid moet leven, is er nu ook een cel opgerold van negen verdachten in Eindhoven, die samen een aanslag op jullie wilden plegen.

De AIVD kreeg toestemming om afluisterapparatuur te plaatsen en de negen jonge mannen af te luisteren. Ze fantaseerden hardop over het ontvoeren en vermoorden van onze minister-president, oppositieleider en parlementswappie. En uiteraard over wat de ultieme fantasie van iedere jonge jihadist lijkt: een onthoofding.

Het meest concreet werden ze tijdens het gezamenlijk kijken naar een coronapersconferentie. Toen werd door de notulist van de AIVD de volgende volzin genoteerd: ‘Bro man, met een AK pop je hem met zijn bewakers, je weet toch, bij een persconferentie. Je roept gewoon Allahu Akbar (...) Gewoon zes kogels.’ Eindhoven is de stad met het hoogste IQ van Nederland, maar dat blijft natuurlijk een gemíddelde.

Nu kom ik zelf uit Geleen, bekend van de culthit van Geleen Reprezent: ‘Ik heb honderd kogels, honderd geweren, neger, ik kom uit Geleen en als je nog een keer tegen me praat dan amputeer ik je been.’ Inmiddels zou het n-woord ervoor zorgen dat woke schrijfsters de zaal zouden verlaten tijdens de live-versie, maar toen het nummer uitkwam, vielen vooral de honderd kogels op. Uit honderd geweren. Eén kogel en dan een nieuw geweer: zo doen wij dat in Geleen, bro man.

Maar goed, in Eindhoven hadden ze het over zés kogels, af te schieten tijdens de persconferentie, dus ook nog eens live in gebaren vertaald door Irma.

Wat me misschien nog wel het meest fascineert aan de details over die bijeenkomst, is de film die de negen samen keken. Er zijn vele films gemaakt over terroristische aanslagen. Dat de negen niet kozen voor bijvoorbeeld Zero Dark Thirty, waarin de terrorist inmiddels is opgepakt en hardhandig wordt verhoord, dat snap ik wel. Maar er bestaan ook films over de aanslag op een politicus of staatshoofd. Zelfs Nederlandse films. 06/05 bijvoorbeeld, over de moord op Pim Fortuyn. Maar ja, die werd geregisseerd door Theo van Gogh, dus die viel alleen daarom vast al af bij de negen potentiële opvolgers van Mohammed B.

Waar keken ze dan wel naar, ter inspiratie? Naar 2 Guns. Een komische actiefilm, waarin Mark Wahlberg en Denzel Washington een Navy Seal en een DEA-agent spelen die infiltreren in de Mexicaanse maffia. Ze hebben gesprekken als deze:

‘So, partner, what’s your plan?’

‘I got a plan. I mean, I’m capable of coming up with a plan.’

Een curieuze voorbereiding voor een aanslag, al roep je daarna gewoon ‘Allahu Akbar’, bro man. Uiteraard hebben de advocaten van de negen mannen het over grappen, gemaakt ‘in een melige bui’. Onschuldig, dus. Ook daar biedt 2 Guns een onbedoeld wijsheid in, als een bankmanager zegt: ‘I’m innocent.’ En Earl, gespeeld door Bill Paxton, antwoordt: ‘Nobody’s innocent, friend. There are just the guilty, the ignorant, and the unlucky.’