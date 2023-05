Is surfen op het dark web illegaal?

@media (max-width: 680px){#fig-645c1aaf56af0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-645c1aaf56af0 img{#fig-645c1aaf56af0 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-645c1aaf56af0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-645c1aaf56af0 img{#fig-645c1aaf56af0 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-645c1aaf56af0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-645c1aaf56af0 img{#fig-645c1aaf56af0 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Duik je dieper in het deep web, dan kom je terecht bij het dark web. Dit is waar de meeste illegale inhoud zich bevindt. Hier kun je websites voor drugshandel tegenkomen of websites waar persoonlijke gegevens worden aangeboden. Uit een recent onderzoek van ExpressVPN blijkt dat het duurste persoonsgegeven een vervalst Europees paspoort is van $3.800 USD, terwijl de goedkoopste de inloggegevens zijn van SoundCloud voor slechts $1 USD.

Is alles op het dark web verboden terrein?

Een van de meest voorkomende misvattingen is dat het betreden van het dark web verboden is. Hoewel enkele activiteiten op het dark web illegaal kunnen zijn, is het bezoeken ervan niet. Wat wel illegaal is, is bijvoorbeeld het kopen van illegale artikelen. Het opzoeken van informatie is dus niet verboden. Sterker nog, het dark web heeft ook legitieme toepassingen. Zo hebben verschillende nieuws- en informatiesites zoals WikiLeaks en de BBC Tor-versies. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld veilig communiceren en gevoelige informatie delen.

Is het veilig om op het dark web te surfen?

Een andere misvatting die welbekend is, is dat alle dark web websites er slordig uitzien. Dit is het beeld dat je vaak krijgt in films of series. In werkelijkheid is dat niet zo. Een groot deel van de sites hebben meer weg van e-commerce websites en zijn strak en mooi ontworpen. Ze zien er vaak aantrekkelijk uit en zijn gebruiksvriendelijker dan je denkt. Dit zorgt er namelijk voor dat gebruikers zich comfortabeler voelen bij transacties. Maar betekent dit dat het ook veilig is om erop rond te kijken? Kortgezegd, nee, het dark web is niet altijd overal even veilig. Op het dark web loop je een groter risico op om malware tegen te komen. Dit komt doordat het minder gereguleerd wordt. Dit betekent ook dat er een grotere kans is dat hackers gevoelige informatie van je proberen te stelen.

Hoe kun je voorkomen dat jouw gegevens op het dark web belanden?

Jaarlijks krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) duizenden meldingen van datalekken en cyberaanvallen. Het is daarom goed om preventieve maatregelen te nemen om jouw gegevens te beschermen. Een maatregel die je waarschijnlijk vaker voorbij hebt zien komen is om nooit je wachtwoord te hergebruiken. Wanneer cybercriminelen toegang krijgen tot één set inloggegevens proberen ze deze vaak ook bij andere websites om te zien of ze daar ook toegang tot krijgen. Om deze reden is het ook goed om tweefactorautoriteit (2FA) aan te zetten. Dit is een extra beveiligingslaag en maakt het cybercriminelen dus lastiger om toegang tot jouw accounts te krijgen.