Metro weigert column over Oekraïne-referendum, effect is averechts

Russische taferelen bij Metro en dat vanwege een column over het Oekraïne-referendum. Te weten dat het dagblad de column van vaste columnist Luuk Koelman heeft geweigerd. Censuur!

Geen column van mij vandaag in Metro, want geweigerd door de hoofdredactie. Daarom staat-ie hier: https://t.co/Kx0R1dyXhE — Luuk Koelman (@LuukKoelman) 31 maart 2016

De column gaat over het Oekraïne-referendum. “Dit referendum gaat niet over Oekraïne. Het gaat zelfs niet over Europa of de EU. Het is simpelweg één grote PR-stunt om de marktwaarde van GeenStijl op te krikken. Red de democratie? Nee, red GeenStijl. En het is ze gelukt. TMG heeft het weblog weer in de armen gesloten”, schrijft Koelman onder meer.

Voor alle duidelijkheid: Metro zit ook bij TMG (Telegraaf Media Groep). En daar doen ze blijkbaar niet aan zelfspot dan wel zelfkritiek. En we moeten zeggen, dit is ook wel érg grof hoor. Poeh. Lees hier de column om je eigen oordeel te vellen.

Lees ook: 'Dit gaat om bullshit van GeenStijl, zonde van het geld'

De verklaring van hoofdredacteur Robert Brandwijk: “We hebben de column niet geweigerd, we hebben gevraagd om hem aan te passen en dat heeft hij niet gedaan”, zegt hij tegen NU.nl. “Wat hij vindt van het Oekraïne-referendum, mag hij vinden, maar wij doen gewoon geen uitspraken over TMG.”

Het effect van de weigering is in ieder geval averechts, er is sinds de columns van Theo van Gogh niet meer zo veel reuring geweest rond een Metro-column.