Winnaar en verliezer van de dag: Lola Brood vs. Willem Holleeder

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lola Brood

Lola Brood, de dochter van Herman Brood, is uit de kleren gegaan voor Playboy. "‘Wat een eer! Dit is wel echt eng, maar ook heel rock ‘n' roll. Het leek mij vooral tof om voor altijd zulke mooie foto’s van mijzelf te hebben. Zo mag heel Nederland mij wel zien. Over de shoot had ik zo mijn eigen ideeën in mijn hoofd. Veel geintjes in de foto’s, verf en een knipoog naar mijn vader", aldus Brood. We moeten eerlijk zeggen, de eerste foto belooft veel.

Verliezer van de dag: Willem Holleeder

Willem Holleeder is veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van Peter R. de Vries. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Holleeder moet daarnaast het restant van zijn celstraf uit 2009 uitzitten. Hij werd toen veroordeeld tot negen jaar cel, onder meer vanwege bedreigingen.