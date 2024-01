7 feiten over antiheld Eddie 'the Eagle' Edwards

Zijn beslagen jampotglazen, vlassnorretje en kansloze prestaties maakten van Eddie ‘the Eagle’ Edwards de populairste antiheld van de Winterspelen van Calgary. Het leven van de Britse schansspringer is nu verfilmd.

7 feiten over deze opmerkelijke Olympiër.

6...

...paar extra sokken had Eddie nodig om in de oude skischoenen te passen van Chuck Berghorn, de Amerikaan die hem in 1986 leerde schansspringen en ‘The Albatross’ een betere bijnaam vond voor de onbeholpen Brit.

17...

...km van Calgary ligt het vliegveld. Toen Eddie er in 1988 aankwam, werd hij buiten opgewacht door fans en een tv-ploeg. Hij wilde hallo zeggen, maar knalde met ski’s en al op de elektrische deuren die het niet deden.

229,1...

...meter sprong de Finse goudenmedaillewinnaar Matti Nykänen van de kleine schans en 224 meter van de grote. Eddie kwam op beide onderdelen niet verder dan 55 en 71 meter, beide goed voor de laatste plek.

600.000...

...pond verdiende Eddie in 1988 aan reclamedeals en het openen van golfbanen en winkelcentra. Onder andere Vladivar (wodka), Olympus (camera’s), Cadbury (snoep) en Hamlet (sigaren) gingen met hem in zee.

4...

...uur voor Eddie en de Finse artiest Antti Yrjö Hammarberg in 1988 op tv zouden komen met Mun Nimeni on Eetu (‘Mijn naam is Eddie’) kreeg de songschrijver een hartaanval. Eddie zong de hit toch, live én fonetisch.

3...

...keer heeft Eddie nog geprobeerd zich te plaatsen voor de Spelen. Maar door de verscherpte eisen van het IOC – ingevoerd vanwege zijn deelname in Calgary – wist hij zich zowel in 1992, 1994 als 1998 niet te kwalificeren.

7...

...maanden woonde Eddie – tegenwoordig stukadoor – vorig jaar in het tuinhuisje toen zijn vrouw Sam hem na 13 jaar vertelde te willen scheiden. De 180.000 pond die hij ving voor zijn filmrechten, gaan nu naar haar.