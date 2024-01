Nederland door FBI geïnformeerd over terreurbroers

Nederland is kort geleden nog geïnformeerd door de FBI over de twee broers die vorige week een zelfmoordaanslag pleegden in Brussel. Dat meldt De Telegraaf op basis van antwoorden die minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Kamer heeft gestuurd.

Nederland heeft hierover met België korter dan een week voor de aanslagen contact gehad. De informatie die Nederland kreeg van de FBI ging over het criminele én terroristische verleden van Ibrahim en Khalid el Bakraoui.

Vanuit het parlement zijn er nog veel vragen over Ibrahim El Bakraoui, de broer die zich op het vliegveld opblies. Hij werd door Turkije naar Nederland uitgezet, maar er was volgens de Nederlandse autoriteiten geen aanleiding om de jongen aan te houden. Van der Steur gaf eerder al aan dat de Turkse autoriteiten hem persoonlijk hadden moeten bellen over de uitzetting van een van de broers.

Mail

Nu was er slechts een mail gestuurd, waarin pas na het openen te zien was dat het om een urgente mail ging. De mail is veel te laat gelezen. Van der Steur heeft volgens De Telegraaf Turkije gevraagd om in het vervolg altijd, zoals afgesproken, over dit soort uitzettingen te bellen. De minister verzoekt daarnaast Amerika om hun informatie beter te delen. De terrorist stond in Amerika op een zwarte lijst.

Turkije is overigens helemaal niet bevoegd om een reden voor uitzetting aan Nederland te geven als het om iemand gaat die niet uit Nederland komt. De reden mocht wel aan België gegeven worden en dat is dan ook gebeurd, zij het pas een half jaar nadat hij werd uitgezet.

Van der Steur heeft geen antwoord op de vraag waarom de terrorist juist in Nederland uitgezet wilde worden. Hoe lang hij in ons land is geweest, is niet bekend.