Bij de koffie: video feestende broers Abdeslam in club, Egyptisch vliegtuig gekaapt en meer...

Beelden gebroeders Abdeslam in

]]> Er zijn beelden opgedoken van de terroristen Salah en Brahim Abdeslam. In de video van VTM Nieuws is te zien hoe de broers losgaan in een club in Brussel in februari 2015. Dat was negen maanden voor de aanslagen in Parijs. Dat ze niet bepaald vrome moslims waren, bleek al uit de getuigenis van de ex-vrouw van Salah. "Allah? Zijn leven draaide rond joints, alcohol en diefstallen."

Egyptisch vliegtuig gekaapt

Egyptisch vliegtuig gekaapt door man met bomgordel https://t.co/BwTi0JVRqw — NOS (@NOS) 29 maart 2016

Een gekaapt Egyptisch vliegtuig is geland op de luchthaven van de Cypriotische stad Larnaca. De Airbus 320 van EgyptAir, met 81 mensen aan boord, steeg vanmorgen op uit Alexandrië.

Lente op komst

Nu de Paasstorm is uitgeraasd, lijkt de lente eraan te komen. Marco Verhoef verwacht in het weekend 20 graden: https://t.co/eXmlB66PlQ — NOS (@NOS) 29 maart 2016

Familie Cruijff aanwezig bij herdenking in Camp Nou

Familie Cruijff bij herdenking in Camp Nou https://t.co/VCNYtvwSUA — De Telegraaf (@telegraaf) 29 maart 2016

Familieleden van Johan Cruijff brengen vanmiddag een bezoek aan de herdenkingsplek die in het stadion van FC Barcelona is ingericht voor de overleden voetballer. Zijn zoon Jordi zal om 14.00 uur de media kort toespreken.