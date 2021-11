Nieuwe Revu 45 is nu uit!

‘Het naakt in Twilight Zone was niet om te provoceren, ik vond dat het erin hoorde.’ Begin jaren tachtig schreven Golden Earring en regisseur Dick Maas geschiedenis door van de videoclip een volwassen medium te maken. Twilight Zone en When the Lady Smiles deden de internationale muziekwereld versteld staan. Een fraai boek heeft nu de verhalen achter de vijf Earring-clips van Maas verzameld. Voor ons coververhaal kijkt Mark van den Tempel samen met Dick Maas en bassist Rinus Gerritsen terug. ‘Wij vonden het Monty Python-achtige humor, maar daar dachten ze in Amerika heel anders over.’

‘Mensen willen graag geaaid worden en het is niet dat ik het liefst steek, maar ik ben ook niet de pleaser die door iedereen wordt gewaardeerd. Dat ga ik ook nooit worden.’Dilan Yurdakul (30) is de politieagente die ze in Goede Tijden, Slechte Tijden speelde allang ontstegen. Ze is theatermaakster, schrijft scenario’s en vertolkt de hoofdrol in een Videoland-serie die ze zelf heeft geschreven: Bonnie & Clyde. ‘Welke triggers kunnen ervoor zorgen dat iemand ontspoort en vlucht in de liefde? Zo had ik ook kunnen zijn als ik een paar afslagen had gemist.’

‘Ik zit al 22 jaar in een overlevingsmodus.’ Het zal je maar overkomen: illegaal handelen, misstanden of onrecht ontdekken op de werkvloer. Wat doe je? Je kop in het zand steken of een melding maken? Nieuwe Revu portretteert drie klokkenluiders die kozen voor de twee- de optie en daardoor hun levens drastisch zagen veranderen. Deel 1: Roelie Post, die al ruim twintig jaar een onmogelijke strijd voert tegen de schimmige adoptielobby. ‘Wist ik veel dat ik met mijn melding een oorlog ontketende?’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het ontstaan van het internet en het langverwachte tweede seizoen van Tiger King. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

