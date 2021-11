‘Arnold, Zwarte Piet is dood en begraven, en zal niet reïncarneren’

Beste Arnold Karskens,

In mijn boekenkast staan een paar boeken van je. In De zaak-Zorreguieta reis je af naar Argentinië om de medeplichtigheid van Máxima’s vader te onderzoeken aan de moorddadige Argentijnse junta. In Het beestmensch jaag je – daarbij ondersteund door het Simon Wiesenthal Centrum – op de laatste levende Nederlandse nazi die oorlogsmisdaden pleegde. In Operatie laat niets in leven beschrijf je hoe de Rotterdamse louche zakenman Guus Kouwenhoven uitgroeide tot een oorlogsmisdadiger ten dienste van de Liberiaanse leider Charles Taylor. Kortom, het is niet dat ik je niet hoog heb zitten op basis van je verleden.

Iets lastiger is dat op basis van je heden. Je bent de drijvende kracht achter de nieuwe omroep Ongehoord Nederland, waar onlangs de voorzitter moest aftreden: dat bleek een antisemiet. Het type mens dat jij eerder over de hele wereld achtervolgde, zat nu aan je omroeptafel. Ik weet niet precies hoe je het tegenovergestelde van voortschrijdend inzicht noemt, maar daar lijkt hier sprake van. Gelukkig is de voorzitter die tegen Joden was inmiddels vervangen door een voorzitter die gewoon tegen moslims is.

De belangrijkste vraag lijkt me die naar de programmering van Ongehoord Nederland. Welke opvattingen zijn in Nederland ongehoord? Zolang we in Nederland het systeem hebben van omroepen gebaseerd op levensopvattingen, lijkt het me volkomen terecht dat er ook televisieprogramma’s gemaakt worden voor de opvattingen van boze rechtse mannen. Maar is die werkelijk vooral bezig met het behoud (of inmiddels meer: de terugkeer) van Zwarte Piet? Je zou het wel zeggen, als je de trailer ziet van jullie Zwarte Pieten Journaal, aangeprezen met: ‘Mis deze geweldige show niet.’

We horen thrillerachtige, spannende muziek, zien een drone-shot van een boot, en dan de tekst ‘Hij komt’, die ik persoonlijk meer associeer met de EO. We zien een blij shot van jou, vrolijk in gesprek met Sinterklaas, we zien Geert Wilders in gesprek met een Piet, en vervolgens Thierry Baudet in gesprek met een andere Piet (het kan ook dezelfde zijn, ze lijken immers allemaal op elkaar) die zegt: ‘Bedankt, Zwarte Piet!’ En dat is dan het voorproefje van een nieuwe omroep.

Arnold, Zwarte Piet is dood en begraven, en zal niet reïncarneren. Zijn opvolger heeft roetvegen, is grijs of veelkleurig, en geen kind maakt zich er druk over. Alleen een paar volwassenen met een overdosis nostalgie.

We stevenen af op een nieuw Kabinet-Rutte. Op een 2G-samenleving. Op 100.000 mensen bij de Voedselbank. Er is genoeg Ongehoords om goeie en lekkere rechtse tv over te maken. Om linkse mensen (als ik) mee op de kast te krijgen (je bent vast tégen klimaatakkoorden), of om linkse mensen te confronteren met hun eigen tegenstrijdigheden (je bent vast tégen hoofddoekjes en keppeltjes bij Utrechtse boa’s).

Doe dat, maak dat. En zet voor die andere discussie de Vergeetpiet in.