Leon Verdonschot vindt dat Ongehoord Nederland zo snel mogelijk uit het publieke omroepbestel moet

Beste Media-staatssecretaris Gunay Uslu,

Voor de zomer zou u een besluit nemen over de toekomst van de extreemrechtse complotomroep Ongehoord Nederland. Dat wordt nu na de zomer. U wil het zorgvuldig aanpakken, en daarvoor ook Ongehoord Nederland zelf spreken. Dat betekent dus: luisteren naar Arnold Karskens. Sterkte daarmee. Dat heb ik in mijn leven ook vele uren gedaan, en vaak met veel plezier, want Karkens was jarenlang mijn collega bij Nieuwe Revu. Ik heb een zwak voor de man en zijn vierkante meningen, al is het percentage daarvan dat ik deel geslonken van ergens rond de 30 procent naar minder dan 3. Karkens zal u met veel aplomb vertellen dat hij recht heeft op zijn opvattingen. Dat is een cliché, net als de repliek daarop: jazeker, maar niet op zijn eigen feiten. Of eigenlijk wel. Op een theaterpodium. Op een site. In een nieuwsbrief. Een podcast. In boeken – hij schreef er vele. Maar niet op een door ons allemaal gefinancierde publieke omroep.

Daar gelden journalistieke basisprincipes, samengevat in een code die Ongehoord Nederland onderschreven heeft, om ze vervolgens keer op keer met voeten te treden. Boete na boete brachten daar geen verbetering in, want net als Forum voor Democratie in ons parlement is Ongehoord Nederland in omroepbestel helemaal niet uit op het verbeteren van dat systeem, maar op het van binnenuit vernietigen ervan. Natuurlijk is ons publieke omroepbestel volledig achterhaald, en moet het op de schop, maar die schop hoort niet in de rancuneuze handen van Arnold Karskens.

Dat ook andere omroepen die journalistieke code in het verleden hebben geschonden, zoals onder meer journalist Mark Koster volkomen terecht heeft gesteld, vergezeld van een lang maar zeker niet volledige lijst gênante journalistieke blunders: helemaal waar. Nu kregen die omroepen daarvoor ook geregeld boetes (denk aan Yvon Jaspers die haar eigen servies kwam aanprijzen in DWDD), maar vooral waren het foúten. Dat ON racistisch nepnieuws verspreidt, is geen fout, het is beleid. Ongehoord Nederland is op aarde om aantoonbaar onjuiste informatie te verspreiden. Dat mag, maar niet als die plek op aarde onze publieke omroep is.

In het Algemeen Dagblad las ik dat u opziet tegen het besluit om ON uit het bestel te gooien. Het is immers nog nooit vertoond. Dat klopt. Eveneens onvertoond is zo’n kwaadaardig clubje in ons bestel. Karskens zal ongetwijfeld weer beginnen over 'ongewenste meningen’, zijn vaste rondje in het bos der huilstruiken. Cruciaal is echter de feitelijke basis onder die mening, de methode om tot meningsvorming te komen. Dié is ongewenst. PowNed en WNL hebben ook meningen die linkse mensen ongewenst zullen vinden, maar die functioneren als jaren in het publieke bestel.

Verontrustend en razend makend was de laatste reden die het AD noemde om het besluit uit te stellen: de vrees dat het besluit u een storm van ophitserij en bedreigingen gaat opleveren. Want in het Nederland hangt boven iedere opvatting een doodswens, boven ieder politiek besluit een bedreiging. En dat komt mede door clubs als ON.