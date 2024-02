Leon Verdonschot: 'Beste Raisa, als je twitteren al ‘werk’ noemt, hoe noem je wérken voor je geld dan?'

Beste Raisa Blommestijn,

Wat een week hè, bij de publieke omroep! Nee, ik heb het niet over de 204 pagina’s vol misstanden in het rapport van de commissie-Van Rijn. Ik heb het over iets veel verrassender: jouw vertrek bij Ongehoord Nederland. Je bent er niet uitgevlogen omdat je niet blijkt te kunnen presenteren, je bent er immers ook niet aangenomen omdat je het wel kunt. Nee, de reden dat je eruit bent gestuurd is dat je niet meer je mening mocht geven op X. Althans, dat is je eigen lezing. Die van omroepvoorzitter Arnold Karskens was: ‘Wij respecteren haar beslissing.’ Nooit eerder leek hij zo op een politicus.

Niet meer mogen posten op X! Nu heb ik je op dat medium nooit kunnen betrappen op nuance, redelijkheid of een al te grote feitenkennis, en dat lijken me eigenlijk de enige drie eigenschappen die bij Ongehoord Nederland gevoelig kunnen liggen. Uiteraard koos je voor de vlucht vooruit, namelijk die van de ingebeelde rol van Ridder van het Vrije Woord, het ultieme gedroomde martelaarschap in jouw kringen.

Toen gebeurde er iets raars. Je ging bedelen. Ik zag een filmpje waar je in een heel klein autootje zat, formaat Canta, met van die simpele klapraampjes achterin, kennelijk om je aan hongersnood grenzende armoede te benadrukken. En in dat filmpje bedelde je om geld voor werk. Even was ik in verwarring. Wérk? Snel ging ik op zoek naar de boeken die ik kennelijk had gemist na je als (gekraakt) boek uitgebracht proefschrift over de Weimar-republiek. Of naar je documentaires over de klimaathoax en de politiek van omvolking. Of iets anders, wat dan ook. Maar het was er niet. Toen drong het pas tot me door. Jij noemt tweets de wereld in slingeren ‘werk’. Beste Raisa, een vraag: als je twitteren al ‘werk’ noemt, hoe noem je wérken voor je geld dan?

Bedelen om een bijdrage voor je eigen posts op sociale media: zelfs in de moslaag van influencers durft vrijwel niemand dat aan. Ik moest denken aan dansdwaas Willem Engel, die ook schaamteloos om geld bedelde bij zijn gehersenspoelde achterban. Aan de tot Kamerlid omhooggevallen pandjespatjepeeër Wybren van Haga, die altijd afgaf op iedere ex-bestuurder die gebruikmaakte van de wachtgeldregeling, en nu zelf wachtgeld trekkend thuis zit te doen alsof hij nog politicus is. Misschien is dat wat jullie ten diepste bindt: die uitvretersmoraal. De luiheid komt van extreemrechts.

Ik zag dat je je ‘werk’, twitteren dus, was vervolgd met een tirade tegen ‘kansarme migranten’, die alles maar krijgen zonder er iets voor te hoeven doen. Er zijn vele dingen verloren gegaan aan jou, maar de ironie is daar zeker een van.