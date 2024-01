Heel Nederland huilt... Johan, bedankt voor alles

Johan Cruijff is op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker.

"Als ze bij mij normaal timen, zijn ze altijd te laat", zei Cruijff ooit. Ook dit hadden we nog lang niet aan zien komen. Onlangs zei hij wat betreft zijn ziektebed nog dat hij "met 2-0 voorstond in de eerste helft".

De eigenwijze 'Jopie Cruijff' uit Betondorp zette het Nederlandse voetbal op de kaart, gaf ons land een gezicht, bedacht geniale voetbalwijsheden, gaf onnavolgbare voetbalanalyses, was een meesterlijke coach en is voor altijd een voetbalgod. Johan, bedankt.

1. "Ieder voordeel heb zijn nadeel"

2. "Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt"

3. "Als ze bij mij normal timen, zijn ze altijd te laat"

4. "Voetbal is simpel. Het is echter moeilijk om simpel te voetballen"

5. "Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander"

6. "Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren"

7. "Als ik thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn vrouw: Wat heb je gezegd? Dan zeg ik: Al sla je me dood"

8. "Ik geloof niet in een god. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het dus altijd een gelijkspel worden"

9. "Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal"

10. "Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet"

11. "Toeval is logisch"

12. "Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou"

13. "Je gaat het pas zien als je het door hebt"

14. "In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk"

Sad to hear that Johan Cruyff has died. Football has lost a man who did more to make the beautiful game beautiful than anyone in history.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 24 maart 2016