Winnaar en verliezer van de dag: Blondjes vs. Yisrael Katz

Winnaar van de dag: Blondjes

A study has found that blondes are more intelligent than those with other hair colours ??https://t.co/6otXpCbizt pic.twitter.com/K9lMFDolFB — The Times of London (@thetimes) 23 maart 2016

Een Amerikaans onderzoek maakt korte metten met de stereotypering van domme blondjes. Wie denkt dat de haarkleur garant staat voor niet bijster slimme opmerkingen, zit er namelijk naast. Blondines blijken juist een hoger IQ te hebben, dan brunettes of dames met rood of zwart haar. Dat wist Britt Dekker natuurlijk al lang.

Verliezer van de dag: Yisrael Katz

Israeli minister has the most ridiculous excuse for the Brussels attacks https://t.co/z8WhOIhfft pic.twitter.com/7y3NBujAIy — HuffPost UK (@HuffPostUK) 23 maart 2016

De Israëlische minister Yisrael Katz heeft op botte manier gereageerd op de aanslagen in Brussel. "Als ze in België doorgaan met chocolade eten en van het leven genieten, en niet zien dat een deel van de moslims die er wonen terreur wil uitoefenen, dan kan men ook niets doen om die te bestrijden.” Natuurlijk heeft de Belgische regering het veel te ver laten komen door weg te kijken. Natuurlijk is er verandering nodig. Maar iets meer tact en empathie zou een minister direct na de aanslagen niet misstaan. Dit is natrappen op respectloze wijze, onvoorstelbaar.