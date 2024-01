De feiten over de Brusselse zelfmoordterroristen op een rij

22 gaart gaat als de meest zwarte dag de geschiedenis in van Brussel, waar gisteren terroristische aanslagen zijn gepleegd op het vliegveld Zaventem en op een metrostation. Afgelopen nacht ontstond er stukje bij beetje wat meer duidelijkheid rond de aanslagen. Vooral over de (vermoedelijke) daders. De feiten op een rij.

Update: 11.10 Laachraoui gepakt

Een van de vermoedelijke daders,de 25-jarige Syriëganger Najim Laachraoui, is gepakt, meldt de krant La Dernière Heure. Hij werd een paar dagen geleden nog gezocht wegens terrorisme en betrokkenheid bij de aanslag in Parijs. Zijn DNA werd gevonden op explosieven die bij de aanslagen in Parijs gebruikt waren. Lees hier meer over de arrestatie en het profiel van de terrorist. Origineel bericht

- Gezochte broers

De namen van twee terroristen van de aanslagen in Brussel zijn bekend. Het zou gaan om de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die vorige week al zijn gezocht zijn tijdens de politie-actie in Vorst. Dat laatste werd toen niet bevestigd door de Belgische justitie.

Daders Brussel volgens BE media geïdentificeerd als gangsterbroers Khalid & Brahim El Bakraoui, uit Brussel. pic.twitter.com/GjvywppZh4 — Stefan de Vries (@stefandevries) 23 maart 2016

- Een in Zaventem, een in Maalbeek

Een van de broers is de middelste op de vrijgegeven foto met de drie verdachten op het vliegveld. De ander zou betrokken zijn geweest bij de aanslag bij het metrostation in Maalbeek. Daarvan is niet bekend of het om een zelfmoordaanslag ging.

- Crimineel verleden

Beide broers hebben een crimineel verleden. Ibrahim schoot in januari 2010 al eens op een politieagent met een kalashnikov. Daarvoor werd hij in oktober dat jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf. Beide borers waren toen betrokken bij een overval

Khalid werd in 2011 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Tijdens zijn arrestatie werden meerdere kalashnikovs gevonden.

- Zwarte hoedje

De man met de zwarte hoed is volgens Belgische en Franse media de 25-jarige Najim Laachraoui zijn. Hij is gevlucht, nadat hij zijn bomgordel achterliet op Zaventem. Laachraoui was ook betrokken bij de aanslagen in Parijs. Voor hem is afgelopen maandag nog een opsporingsbevel verspreid.

- Derde man

Over de derde man op de foto (links) van de verdachten op het vliegveld, is nog niets bekend.

- Appartementen

Volgens verscheidene media heeft Khalid onder een valse naam een appartement in Vorst gehuurd, waar vorige week een schietpartij plaatsvond. Daar werd toen een Algerijnse IS-aanhanger doodgeschoten. In hetzelfde appartement zijn vingerafdrukken van Salah Abdeslam gevonden.

Dezelfde Khalid zou ook een huis in Charleroi hebben gehuurd, waar daders van de aanslagen in Parijs zich hebben schuilgehouden.

- Te kleine taxi

Volgens de taxichauffeur, die de politie getipt heeft, wilden de terroristen nog veel meer slachtoffers maken. "Ze hadden meer tassen bij zich en baalden dat die er niet in konden", verklaarde de chauffeur.