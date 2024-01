'Terrorist en bomexpert Najim Laachraoui toch dood'

Update: 18.42 Lachraaoui

Najim Lachraaoui, die man van wie gedacht wordt dat hij als bommenmaker fungeerde voor de aanslagen in Parijs en Brussel, blijkt toch te zijn omgekomen op Zaventem. Dat meldt de Belgische krant De Standaard op basis van ’een goede bron’. De Belgische autoriteiten waren na de aanslag naar Lachraaoui op zoek.

Update: 12.45 Najim Laachraoui toch niet gepakt

Belgische media trekken hun berichten over de arrestatie van IS-ronselaar en terreurverdachte Najim Laachraoui in. De Waalse krant La Dernière Heure, die het bericht als eerst naar buiten bracht, meldt nu dat de gearresteerde man iemand anders is.

ORIGINEEL BERICHT

Een van de vermoedelijke daders, de 25-jarige Syriëganger Najim Laachraoui "is gearresteerd". Dat meldt de krant La Dernière Heure.

Laachraoui is een van de drie verdachten die gisteren voor de aanslagen op het vliegveld werd gespot. De laffe terrorist zou zijn bomgordel niet af hebben laten gaan en sloeg op de vlucht. Hetzelfde deed zijn terreurvriendje Salah Abdeslam, die afgelopen vrijdag werd gearresteerd.

De 25-jarige terrorist werd een paar dagen geleden nog gezocht wegens terrorisme en betrokkenheid bij de aanslag in Parijs. Zijn DNA werd gevonden op explosieven die bij de aanslagen in Parijs gebruikt waren.

Tegengestelde berichten

Het is nog niet officieel bevestigd dat Laachraoui is gepakt. Er zijn bronnen die ontkennen dat het om de gevluchte terrorist gaat.

Opgelet mensen, goede bron meldt me dat Laachraoui NIET is opgepakt! — Lars Bové (@ZaakJustitie) 23 maart 2016

Profiel

Laachraoui is geboren in Schaarbeek, een plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2013 vetrok hij naar Syrië, waar hij zijn naam liet wijzigen in Abou Idriss. In september 2015 werd hij in samenzijn van Salah Abdeslam en Mohamed Belka'd gecontroleerd aan de Oostenrijk-Hongaarse. Hij reisde toen onder de valse identiteit Soufiane Kayal. Mohamed Belka'd is de 35-jarige Algerijn die vorige week door de politie in Vorst is doodgeschoten.

Laachraoui staat terecht in een proces over het ronselen van Syriëgangers. Begin mei spreekt de rechter zijn vonnis uit. Justitie heeft 15 jaar geëist tegen Laachraoui vanwege ronseling van strijders voor IS.