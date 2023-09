Twaalf jaar cel voor Pakistaan die oproep deed om Geert Wilders te vermoorden

In augustus dit jaar werd duidelijk dat het OM twaalf jaar eiste tegen de oud-cricketspeler uit Pakistan. Vandaag maakte de rechtbank bekend dat zij zich aansluiten bij de eis van het OM en Khalid L. twaalf jaar moet gaan zitten voor het uitlokken van een moordpging op Geert Wilders.

Video

De 37-jarige Pakistaan maakte de video naar aanleiding van een cartoonwedstrijd in 2018. PVV-leider Wilders wilde in augustus dat jaar een cartoonwedstrijd organiseren over de profeet Mohammed. Dit viel op z'n zachtst gezegd niet lekker in verschillende islamitische landen. Foto's van de partijleider en Nederlandse vlaggen werden als gevolg verbrand.

Aangezien L. een voormalig cricket-professional is, heeft hij volgens het OM veel mensen kunnen bereiken met de video. In augustus 2018 is het zelfs zover gekomen, dat de Pakistaan Junaid I. al onderweg was naar Den Haag om Wilders te vermoorden. Hij werd op het centraal station in de politieke hoofdstad opgepakt en werd veroordeeld tot 10 jaar cel.

Niet aanwezig

De zitting vond plaats in het Justitieel Complex Schiphol. Khalid L. zelf was niet aanwezig tijdens de zitting. Ook was er geen advocaat die de Pakistaan kon vertegenwoordigen. De NOS meldt dat L. vermoedelijk in Pakistan is. Aangezien Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met dit land is de kans dat Khalid L. de straf daadwerkelijk gaat uitzitten, behoorlijk klein.

Wilders zelf was wel aanwezig tijdens de zittingen en vertelde openhartig over de impact van de doodsbedreigingen op zijn leven. "U krijgt mij niet stil, ik zal doorgaan", aldus Wilders in de vorige zitting.