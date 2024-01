Heel Tampa gaat 'bad' op de levensgevaarlijke drug spice

We kennen de verloederde plaatsjes in Amerika inmiddels, waar door het massale crystal meth-gebruik alleen nog maar zombies rondlopen. Maar in de Floridiaanse steden Tampa, Clearwater en St. Petersburgh hebben ze hun eigen probleem: synthetische marihuana, beter bekend als spice.

Autoriteiten in de steden zien sinds een paar weken een enorme stijging in het aantal mensen dat op de eerste hulp terecht komt na een overdosis spice. "We wisten van het bestaan van de drug, maar zoals de afgelopen weken hebben we het nog nooit meegemaakt. We krijgen dagelijks telefoontjes over mensen die in het ziekenhuis zijn beland, vermoedelijk na het gebruik van nieuwe soort spice", aldus een woordvoerder van de politie van Tampa tegen WTVT.

In Clearwater merken ze hetzelfde. Alleen afgelopen woensdag al moest de ambulance daar uitrukken voor drie overdoses. "Overal zien we groepjes mensen die compleet verdwaasd in het park liggen. Veel gebruikers worden er ook agressief van. Het is net een horrorfilm met zombies", zegt een woordvoerder van het politiedepartement Clearwater. De politie aldaar maakte het onderstaande filmpje, waarin een groepje trippende Amerikanen niets snappen van de vraag wat hun naam is.

Nieuwe ingrediënten

In St. Petersburgh hebben de hulpdiensten hun handen eveneens vol aan de nieuwe probleemgroep. "We gaan ervan uit dat er een nieuwe soort spice op de markt is, waar andere synthetische middelen in zijn verwerkt, waardoor het effect vele malen sterker is", laat de politie weten. "Gebruikers hebben geen idee wat ze roken."

Volgens de politie zijn het vooral werk- en thuislozen die zich verliezen in de drug. Spice is namelijk goedkoop en bovendien niet illegaal. Verschillende politiedepartementen werken samen aan een plan om dit probleem aan te pakken.

Wat is spice?

"Spice is een mengsel van kruiden dat via internet te koop is. Spice wordt gerookt vanwege het cannabisachtige effect. Deze effecten worden veroorzaakt doordat aan de kruiden synthetische (kunstmatige) cannabinoiden zijn toegevoegd. Deze synthetische cannabinoiden zijn inmiddels in een aantal Europese landen verboden.

In Nederland wordt spice nauwelijks gebruikt maar in o.a. Duitsland en Engeland is het wel populair. Waarschijnlijk omdat het in die landen moeilijker is om aan (echte) cannabis te komen.

Producenten van spice beweren dat het middel niet bedoeld is voor menselijk consumptie, maar dat het dient als een soort wierook. Op de verpakking staat een groot aantal kruiden vermeld. Bij laboratoriumanalyse werden deze kruiden echter niet gevonden" aldus Jellinek.

Manchester

Vice maakte vorige jaar deze documentaire over een het spice-gebruik in Manchester.

https://www.youtube.com/watch?v=t6pmc7Tpx4w