Bij de koffie: Noord-Korea deelt bewakingsvideo met 'misdaad' Amerikaanse student, oordeel zelf

Noord-Korea heeft de beelden van de bewakingscamera vrijgegeven waarop de 'misdaad' van de Amerikaanse student die is veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid.

In de niet al te duidelijke video is te zien dat Otto Warmbier, zoals de student heet, een propagandaposter van de muur scheurt in Yanggakdo International Hotel in Pyongyang, waar hij rond de jaarwisseling verbleef. 'Laten we ons wapenen met het patriottisme van Kim Jong-il', staat op de poster. Volgens Noord-Korea zijn de beelden op 1 januari gemaakt.

Lees ook: Noord-Korea op z'n normaalst: een 3D-foto tour zonder (anti) propaganda

Warmbier verklaarde dat ze met zijn tourgroep tot in delate uurtjes wodka hadden gedronken. Hij zei dat hij de poster als "een trofee" wilde meenemen voor een vriend. De 21-jarige student van de Universiteit van Virginia werd dezelfde ochtend op het vliegveld aangehouden. In februari werd hij door Noord-Korea aan de pers gepresenteerd. Warmbier bood huilend zijn excuses aan.

Oordeel zelf of 15 jaar dwangarbeid misschien een beetje overdreven is.

Diplomaat

De vroegere VN-ambassadeur Bill Richardson heeft een dag voor de veroordeling op verzoek van de ouders van Warmbier een poging gedaan hem vrij te krijgen. De topdiplomaat sprak daarvoor met Noord-Koreaanse diplomaten in New York. Volgens Richardson is er nog hoop dat Warmbier wordt vrijgelaten, ook al is hij al veroordeeld. Dat komt volgens hem vaker voor in Noord-Korea.