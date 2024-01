Noord-Korea op z'n normaalst: een 3D-fototour zonder (anti)propaganda

Noord-Korea is een land dat vooral bekend is vanwege haar collectieve gedragspatroon, het individu wordt nauwelijks in beeld gebracht. En daar wilde de Sloveense fotograaf Matjaž Tan?i? met zijn project 3DPRK verandering in brengen.

"Iedere keer als je iets over Noord-Korea hoort, is propaganda of antipropaganda. Ik wilde het compleet tegenovergestelde laten zien van die eeuwige militaire mars of de idiote Mass Games. Een fotoreportage met echte mensen. Personen met een naam", zegt de fotograaf op zijn blog.

Tan?i? werd uitgenodigd voor een 10-daagse trip door het land. "Natuurlijk was het enigszins geregisseerd, maar ik kreeg veel meer vrijheid dan ik had verwacht." De fotograaf maakte foto's op scholen, in fabrieken, scholen, sportcentra en gewoon op straat.

Uiteindelijk heeft hij alles in 3D geschoten, zijn specialiteit. "3D laat het individu nog meer voor zich spreken. Bovendien is heel Noord-Korea gek op 3D en hier vond de expositie voor het eerst plaats." Het project is gefinancierd door Koryo Studio.

Matjaž Tan?i? en een paar Noord-Koreaanse vrouwen

Kang Hyon A (13) met haar accordeonlerares Myong Ju (38)

"Dit meisje is enorm talentvol. Ze speelde traditionele muziek, maar het klonk als underground jazz uit New York City."

Hovenier Ri Gyong Sun (45)

De foto is gemaakt in het Pyongyang Folklore Park, een soort Madurodam. "Ik vroeg haar voor de minibibliotheek te poseren, maar dat weigerde ze omdat ze dan boven haar grote leiders kwam te staan. Knielend wilde ze het opmerkelijk genoeg wel."

Zwemster Yu Hyol Sim (20)

"Het Wading Complex is een supermodern zwemparadijs. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik deze vrouw, in haar opmerkelijke badpak, kon fotograferen."

Taekwondokampioenen Pak Mi Hyang (20) en Ra Kyong Hun (22)

"Twee jeugdkampioenen taekwondo die heel Azië doorrijzen voor kampioenschappen."

Fabrieksmedewerkster Pak Un Ju (23)

"Deze fabrieksmedewerker werkte vroeger altijd op het land. Ze vertelde me dat ze hiervoor nog nooit een machine of iets anders elektrisch had gezien."

Scholieren O Kyong Ju (16) en Cha Gum Song

"Twee kinderen in een biologielokaal. Een prachtig shot, vind ikzelf."

Leraar Li Won Sik (45)

"Op dezelfde school leren kinderen hoe dit soort apparaten werken."

De gids bij het welbekende 'spionageschip' Pueblo

Watermanager Ri Yong Gi (42)

"Deze man ziet eruit als het rolmodel van de communistische social hero. Hij is een lokale chef op het gebied van watermanagement."

Staalwerker Won il myong (38)

"In the middle of nowhere staat de op een na grootste staalfabriek van het land. Deze extreem schone jongeman werd aan mij gepresenteerd. Hij staat in een enorm contrast met de rest van de fabriek."

De gids bij het Tonghungsan Park in Hamhumg

Röntgenfotograaf Sin Sae Chol (57)

"Dit was de enige plaats die voor mij aanvoelde als het stereotype Noord-Korea. Iedereen was jong en mooi, alle machines waren gloednieuw. Ze logen hier allemaal recht in ons gezicht. Dit was de meest interessante man die er rondliep, het meest echt."

Bokskampioen Ry Yong Min (21)

"Hij wilde heel graag dat ik deze foto nam. Het werd een van de meest krachtige foto's van de expositie. Een bokskampioen op kunstschaatsen is natuurlijk sowieso leuk.

Een bezoeker bekijkt de expositie in Pyongyang

Bezoekers bekijken de expositie in Pyongyang

Bezoekers bekijken de expositie in Pyongyang