Crypto kopen en verhandelen: hoe kies je een bank of handelsplatform?

Bitcoin, Ether, XRP, Stellar, Cardano, Litecoin, ChainLink en ga zo maar door. Crypto is booming en er gaat tegenwoordig een hoop geld om in digitale valuta. Ze zijn dan ook niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ter illustratie: 42 procent van alle 18- tot 30-jarigen in Nederland belegt z'n geld. Ruim 27 procent doet dit in cryptovaluta. En de verwachting is dat dit percentage alleen maar groter wordt.

Als je echter wilt beginnen met crypto, bijvoorbeeld door een kleine (of grote) investering te doen, kan het lastig zijn om erachter te komen waar je precies moet zijn op het wereldwijde web. De online handelsplatformen en banken schieten immers als paddestoelen uit de klei. Daarbij de hamvraag: welke partij kies je in godsnaam?

Wat wil je precies

Eigenlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Heb je bijvoorbeeld een creditcard of Paypal-account? Dan kun je bij de meeste wel terecht. Wil je per se via IDEAL betalen, dan is de keuze automatisch wat beperkter, maar kun je alsnog je crypto's aanschaffen bij een hoop Nederlandse en internationale platformen. Denk aan Bitpanda, Litebit, Bitcoinmeester, Blox en Bitvavo.

Ook is het handig om te weten of je puur en alleen cryptomunten wilt aanschaffen, of bijvoorbeeld ook fractionele aandelen en ETF's. Voor die laatste kun je bijvoorbeeld niet terecht bij Bitvavo, maar wel weer bij Bitpanda.

Reviews

Ons devies: oriënteer je. Gelukkig zijn er zat goede sites die handige overzichten geven van de voor- en nadelen van een hoop handelsplatformen en banken. Zo lees je in een review over Bitvavo niet alleen over de crypto's die ze verhandelen, maar ook dat ze aan staking doen. Dat houdt in dat gebruikers automatisch en passief vergoedingen kunnen verdienen over hun aangekochte crypto’s.

In zo'n review kun je bovendien gemakkelijk zien hoe een platform of bank scoort op vlakken als 'gebruiksvriendelijkheid' en de kwaliteit van de customer service. En niet geheel onbelangrijk: is de aanbieder officieel geregistreerd bij DNB? (inmiddels verplicht voor aanbieders die vanuit Nederland opereren). Kortom, lees vooral de reviews met voors en tegens van elk platform, zodat je uiteindelijk bij de beste bank uitkomt.



Je zult zien dat instappen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Samengevat: bedenk van tevoren wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Op basis daarvan maak je al snel een selectie en ben je in no time de eigenaar van een wallet vol digitaal vermogen!