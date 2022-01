5 redenen waarom je vintage design meubels zou moeten aanschaffen

De markt voor vintage design meubels is ontploft de afgelopen jaren. De fysieke winkels schieten als paddestoelen uit de grond, het webwinkelaanbod groeit maar door en zelfs de ouderwetse vlooienmarkten puilen tegenwoordig uit van de parels om je huis mee op te kalefateren.

Niet gek ook, vintage meubels zijn vaak prachtig. Maar er zijn meer goede redenen om voor oud en stijlvol te gaan. Daarom van ons voor u: vijf redenen om zo snel mogelijk je huis sfeervoller te maken met vintage design.

1. Uniek

Vintage design is vaak uniek! Hoewel er nog zat moois te vinden is, heeft een groot deel van de oude design meubels het niet overleefd. Ze zijn bij het grofvuil gezet na jarenlang slecht onderhoud, of simpelweg de haard in gekieperd omdat de kinderen de geërfde 'ouwe meuk' niet mooi vonden. Het aanbod is daardoor beperkt.

Dat betekent automatisch dat je niet snel iemand anders ziet die dezelfde kast, stoel of tafel bezit. In andere woorden: door vintage design in te zetten, maak je van jouw thuis een unieke plek met unieke meubels. Niks eenheidsworst.

2. Waardevast

Design-spul blijft eigenlijk altijd wel populair en een beetje onderhoud blijven je meubels goed én waardevol. Wanneer je iets kwijt wilt, kun je dan ook heel makkelijk de boel doorverkopen via een online marktplaats voor vintage design meubels. I-de-aal.

3. Milieubewust

Telkens nieuw spul kopen, modern of 'namaak vintage', is niet duurzaam. De levensloop van meubels is immers niet zelden: productie, aankoop, gebruik, erop uitgekeken raken en weggemieterd worden. En dat keer op keer. Je begrijpt: heel milieubewust is dat niet. In tegenstelling tot oude meubels een nieuw leven schenken. Design-meubels zijn bovendien vaak van degelijke kwaliteit, waardoor je er een leven lang plezier aan beleeft.

4. Speuren

Een vintage-zoektocht is vergelijkbaar met het zogenaamde 'Funda-loeren'. Al is men bij dat tweede vaak niet eens van plan om een aankoop te doen. Voor beide geldt echter wel: 'de tocht is minstens net zo leuk als de eindbestemming'. Plus: de zoektocht naar de ideale klok, het perfecte tafeltje of ander vintage design-meubel mondt vaak uit in andere mooie vondsten. Pas daarbij wel op dat je niet in no time je huis vol hebt staan met vintage design. Genoeg is genoeg.

5. Goed te combineren

Last but not least: vintage design is goed te combineren. Niet alleen met vintage meubels uit andere tijdsperiodes, maar ook met modern spul. Heb je een beetje aanleg voor interieur-design? Combineer er vooral op los. Dat geldt overigens ook als je er totaal geen oog voor hebt. Het is tenslotte jouw huis!