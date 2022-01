'Omroep Max is Dionne een goedmakertje schuldig'

In deze tijden van grote geestelijke nood vind ik als zovelen troost bij de televisie. En dan liefst bij programma’s die ik breindood nog moeiteloos zou kunnen volgen, die over primair menselijke dingen gaan, volgens een onveranderlijk format worden gemaakt en een onwrikbaar positieve insteek hebben.

Dan kom je bijvoorbeeld terecht bij Wheeler Dealers, een programma op Discovery, waarin de dikke Brit Mike Brewer op zoek gaat naar een brakke klassieker, die hij vervolgens aflevert bij zijn mechaniker Edd, die het barrel op zijn beurt piekfijn restaureert, voor zo weinig mogelijk geld, want de mannen willen er ook nog een paar duizend pond mee verdienen. Elke aflevering hetzelfde, altijd goede afloop. Top.

Ook heel rustgevend is het SBS6-programma Escape to the Country, waarin Britse senioren op zoek gaan naar hun droomhuis in rustieke graafschappen met namen als Shropshire. Zij worden hierbij terzijde gestaan door de slechtgeklede en prettig ordinaire makelaars van het programma, die ter plekke al drie geschikte huizen hebben uitgezocht. Deze worden uitgebreid bezichtigd en aan het einde komen we te weten in welk van de drie ‘properties’ de deelnemers hun oude dag gaan doorbrengen, meestal geen van alle trouwens. Dondert niks, heerlijke treuzel-tv.

Wie schetste dus mijn verbazing en blijdschap dat er ook een Nederlandse kloon van dit programma bleek te bestaan, Droomhuis Gezocht van Omroep Max, dat recent na liefst dertien seizoenen met bejaardenicoon Sybrand Niessen was ‘overgenomen’ door Dionne Stax, die onlangs een verrassende overstap naar de ouderenomroep had gewaagd. Nu ben ik een enorme fan van de veelzijdige Dionne, dus ik schafte me een abonnementje aan op NPO Plus en ging samen met mevrouw Heemskerk eens fijn een aflevering terugkijken.

Wat. Een. Ramp.

Niet alleen moest arme Dionne – in plaats van schattige cottages op het Britse platteland – onbewoonbare Tsjechische crackboerderijen uit 1650 aanprijzen met teksten als ‘je moet even door de rommel heen kijken’ of ‘het heeft wel potentieel’, tussen de bedrijven door moest ze óók nog op excursie. Met als absoluut dieptepunt een bezoek aan een brouwerij waar Dion – met de camera charmant op de bips van haar leren broek gemikt – een biervat vol veevoer mocht leegscheppen, en daarna in bikini plaats moest nemen in een bierjacuzzi vol groene meuk. Met een versgetapt pilsje in de hand en een stralende lach op het gezicht, dat spreekt.

Ik heb maar één vraag. Wat heeft Dionne die mensen van Max ooit aangedaan dat ze deze schandelijke behandeling door de makers van dit waardeloze seksistische prutprogramma heeft verdiend? Het lijkt me dat diegene de aanminnige presentatrice in het openbaar excuses moet maken, en dat Dionne als goedmakertje een reisprogramma moet krijgen met enkel zon, zee, zand en drankjes met een parapluutje. Slaat die bikini tenminste ook ergens op!