'Ik ben gewoon ontzettend professioneel'

Deze week verschijnt het nieuwe album van André Hazes jr. – onder sommigen ook wel bekend als Dré of Dreetje. Maar als het aan de jonge volkszanger ligt, duurt dat niet lang meer. Een gesprek over spoken, nieuwe tieten, de functioneringsgesprekken met zijn vriendin, De Familievete en zijn aversie tegen verkleinnaampjes.

Je profileert je met je nieuwe album Leef! heel duidelijk als ‘André Hazes Jr’. Wil je af van ‘Dré’?

‘Andere mensen hebben van mij Dré gemaakt. In mijn paspoort heet ik gewoon André Gerardus Junior Hazes. Maar toen mijn vader nog leefde, was er thuis verwarring met twee mensen in huis met dezelfde naam, dus moest er een André zijn en de ander Dré, dat is ook logisch natuurlijk. Maar ik ben gewoon André. En als ik ooit een zoon mag krijgen, gaat die ook André heten. Dan word ik André Hazes, mijn zoon junior en mijn vader senior. Ik wil gewoon duidelijk maken dat ik klaar ben met Dré. Jan Smit was op een bepaald moment ook klaar met Jantje. En ik ben er heel stellig in. Al moet het tien jaar duren, mensen moeten het gewoon begrijpen.’

Helpt je vriendin je erg bij je werk?

‘Ja, zij doet mijn management. Zij werkte bij de Staatsloterij en op een gegeven moment leefden we zo langs elkaar heen, dat ik zei: stop er maar mee. Kom maar voor mij werken. Het is niet echt voor mij werken, want er is geen machtspositie. Ze doet het gewoon met liefde en ze krijgt er toevallig voor betaald.’

Gordon is gestopt met zingen. Volgens hem is er geen droog brood meer in te verdienen. Merk jij dat ook?

‘Helemaal niet. Ik heb juist het gevoel dat het weer helemaal terugkomt. Ik heb de mazzel gehad dat ik nu gewoon een paar liedjes heb uitgebracht waarvan sommige heel goed zijn. Ja, dan ben je effe ontzettend populair. Bij mij is het echt een gekkenhuis.'

In een van je liedjes zit de zin: Ik neem de liefde liever niet voor lief, mijn lief. Sta je bij zo’n taalvondst op de bank te juichen?

‘Die vind ik wel heel mooi, ja. Je moet ervan houden of niet. Veel mensen hebben er heel veel moeite mee om het te onthouden, maar het is gewoon weer eens wat anders. Je kan ook zeggen: ik neem de liefde niet voor lief. Maar wij willen het net ietsje anders dan de rest doen.’

Hoe zou jij het vinden als jouw vriendin zegt: ik laat me botoxen en neem nieuwe borsten?

‘De borsten zijn al gebeurd, maar nee, dat interesseert me niet. Botox en dat soort dingen hoeft van mij niet. Ik val op een oudere vrouw en dat is niet voor niks. En dan wil ik niet dat ze zich tot 25 laat maken, want dan neem ik er wel een van 25. Elke rimpel heeft een verhaal en dat heeft gewoon iets ontzettend vrouwelijks, dat siert iemand alleen maar. Ik ben altijd van: blijf lekker jezelf, een beetje.’