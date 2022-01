‘Wat betreft Hugo de Jonge zijn we nog lang niet jarig’

Superleuk feitje: Hugo de Jonge en ik zijn op dezelfde dag jarig. 26 september. Blokjes kaas en plakjes leverworst all around, yo! Nog een overeenkomst: we zijn beiden import-Rotterdammers. Uit zuidelijk gelegen blubberdorpjes noordwaarts gekropen naar Daar Waar De Meisjes Zijn. Zijn er ook verschillen? Jawel, ik heb nog nooit krantenknipsel- of bloemenprintschoenen bij Mascolori gekocht. (Wie wel goede smaak heeft, gaat in het havenstedelijke voor molières naar Corbeau op de Nieuwe Binnenweg of om flamencolaarsjes naar Paraddy op de Witte de With.)

Maar Hugo dus. Ik ben blij dat ie van Volksgezondheid is gehaald. Opgelucht zelfs. Op zo’n belangrijke post moet je toch iemand hebben zitten die er daadwerkelijk verstand van heeft, zo is de afgelopen twee jaar wel gebleken. En Ernst Kuipers mag dan krap twee weken lid zijn van een politieke partij, maar hiervoor was ie toch maar mooi hoogleraar gastro-enterologie (maag- en darm-ellende), afdelingshoofd interne geneeskunde bij het Erasmus MC en aldaar ook nog eens voorzitter van de raad van bestuur. Even ter vergelijking: Hugo was voor ie de polletiek in ging adjunct-directeur van een christelijke basisschool. Niks dan respect voor eenieder werkzaam in het onderwijs, maar als de vlektyfus dan wel vliegende tering een comeback maakt, of corona gewoon nog een tijdje doorettert, heb ik toch liever iemand met enig benul van ziekenhuizen aan het roer.

Dus da’s hartstikke fijn, maar het is wel jammer dat ie niet helemaal weg is. Nou ja, dat klinkt ook weer zo cru. Hugo hoeft van mij echt niet in het niks te verdwijnen. Ik vind het prima dat ie bestaat. Maar liever niet op mijn televisie of in de regering. Had ie niet weer directeur van een basisschool kunnen worden? Van een vmbo desnoods? Of net zoals zoveel ex-collega’s lekker bij de een of andere multinational een baantje aan de top uitgekozen om tot het vervroegde pensioen riant de zakken te vullen?

Waarom moet hij zonodig minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden? Wat weet die man nou van bouwen, behalve dat ie een keertje zelf een Ikea-kast in elkaar heeft gezet? Mag hij omdat ie de coronacrisis zo kordaat en voortvarend heeft aangepakt nu de crisis op de huizenmarkt net zo doortastend en doelmatig bij de lurven grijpen?

Of laat ie de boel weer op z’n beloop? Slapen straks alle starters in kartonnen dozen en wordt de woningnood zo nijpend, dat ook daar om de paar weken, na een spoedberaad met het nieuw opgerichte HMT (Homeless Management Team), een persconferentie over moet worden gegeven? Ik ben bang dat we nog veel, heel veel van hem gaan zien. Ja, wat betreft Hugo de Jonge zijn we nog lang niet jarig.