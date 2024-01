De waarheid: krijg je privacyaids van de de televisie?

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: enge Samsung-televisies, cannabistoeristen, ingewikkelde Syrië-kaarten en plasangst.

Op Facebook en Twitter zie ik keer op keer het nieuws voorbijkomen dat tv’s van Samsung stiekem met je meeluisteren. Sterker nog: Samsung zou aanraden om geen persoonlijke informatie te bespreken in de huiskamer! Hoe zit dit?

Jan Lipman, Zwolle

Dit verhaal stak de kop op in februari 2015. Iemand besloot toen (maar waarom, waarom?) het privacybeleid van zijn Samsung-smart-tv door te nemen, zo’n kek ding die je pratend kan besturen (en die een video opstart waarin twee mannen met een uilenbril op een berg over hun ex praten, omdat je midden in de nacht ‘een video met een dwerg die seks heeft met een krokodil!’ tegen de tv stond te brullen). Daarin stond: ‘Wees u ervan bewust dat als uw persoonlijke of andere gevoelige informatie uitspreekt, wij deze informatie opslaan en naar een derde partij doorsturen.’

Privacy-activisten, die altijd hard op zoek zijn naar stokken om mee te slaan, schreeuwden direct moord en brand. Het einde der tijden is nabij! Eet je kinderen op, anders krijgen ze privacy-aids!

Al snel bleek het hard mee te vallen. Wat Samsung bedoelde (maar absurd slecht had verwoord), is dat het apparaat woorden registreert om daar commando’s uit te halen. Smart-tv’s zorgen er dus níet voor dat jouw buurman gerichte advertenties voor wapens te zien krijgt omdat jouw tv je tegen je vrienden hoorde opscheppen over hoe je de buurvrouw laatst snoeihard stond aan te duwen. Althans, niet dat Samsung zal toegeven. Of je buurvrouw.

Case closed, zou je zeggen. Maar gek genoeg kwam halverwege februari het nieuws wéér in de media. Ditmaal was het RTL Z, die het opgebakken nieuws zo wist te framen dat Samsung alsnog iedereen en alles afluistert. Gelukkig stelt een woordvoerder van Samsung ons gerust: ‘Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Samsung luistert nooit passief naar gesprekken.’ Maar hoe werkt het dan wel? ‘Kijkers moeten actief de knop op hun afstandsbediening indrukken om een vraag te stellen, dicht bij de microfoon.’

Wat wél verwarrend is, is dat er twee spraakcommando’s zijn. De eerste is puur om commando’s te geven: aan, uit, ander kanaal, Caroline Tensen dood, dat werk. Optie twee werkt alleen online en is bedoeld om kijktips te geven op basis van je vraag naar seks met dwergen. Maar ook hierbij, zo bezweert Samsung, verdwijnt je zoekopdracht nadat ie gegeven is.

Ik zie vaak drugstoeristen uit Frankrijk en België in de stad. Waarom halen die jongens hun drugs niet gewoon in Zuid-Nederland, wat veel dichterbij is?

Rayan Brink, Rotterdam

Een korte belronde levert niets op. De politie registreert pas bezoekers van coffeeshops als zij de wet overtreden, terwijl de gemeente dit ook niet actief bijhoudt. Misschien, vraagt de de woordvoerder van burgemeester Aboutaleb zich hardop af, komt het doordat de grote coffeeshops in Maastricht en Terneuzen strenger op drugstoerisme handhaven?

De Marokkaanse dealer op de stoep bij Nemo, een van de grootste coffeeshops in Rotterdam, geeft laat op de avond het verlossende antwoord: ‘De kwaliteit is hier beter. Wiet wordt hier vier maanden gekweekt, in het zuiden vaak maar twee maanden.’ Ook niet onbelangrijk: Rotterdam ligt aan de haven, dus je kunt hier veel makkelijker goede cocaïne en andere drugs kopen. En ja, daar is dagelijks veel vraag naar. ‘Mensen willen nu eenmaal alles wat God verboden heeft.’

Bij nieuws over de oorlog in Syrië zit altijd zo’n landkaart met de zes strijdende partijen. Ik snap daar echt niets van. Ben ik nou zo dom, of is die kaart onbegrijpelijk?

Mats Koubaa, Zaanstad

Beide, denken we. Maar om het zeker te weten, leggen we je vraag voor aan zo’n moeilijke-kaartenmaker. ‘Beeld lezen is ook een manier van lezen,’ legt de Trouw-medewerker uit. ‘We proberen het altijd zo eenvoudig mogelijk te houden, maar soms zijn er gewoon heel veel gegevens, zoals gebieden, bombardementen en vluchtroutes. Reduceren we het allemaal te veel, dan is het niet meer correct.’

Maar vrees niet: de kaartenmaker snapt dat de kans op chaos groot blijft. ‘In een kaart is bijvoorbeeld het element ontwikkeling door de tijd vaak niet aanwezig. We zijn met te weinig om daar tijd voor vrij te maken.’

Waarom lukt het me nooit om te pissen als ik naast iemand sta? Loopt die gast weg, dan komt het er met liters uit! Vooral in stille ruimtes vind ik het lastig.

Mees Wiegers, Emmen

Aah, the shy bladder syndrome! Suuuuperkut. Maar, vrees niet: paruresis (zo heet het) bestaat echt en komt bij 7 procent van de mensheid voor. Het is psychologisch, dus wie op zoek gaat naar oplossingen, komt de meest hilarische varianten tegen. Geniet ervan.

– luister via je smartphone naar het geluid van een waterval;– beeld je in dat je in de schoenen van je grootste vijand staat te pissen;– hou je adem in, daar word je rustiger van;– maak extreem lange staartdelingen. Begin rustig, bijvoorbeeld 115413 gedeeld door 19;– doe als deze ervaringsdeskundige: ‘Ik beeld me in dat ik over mijn buurman heen pis en daarbij moet lachen, lachen, lachen.