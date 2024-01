Bij de koffie: mensenhoofd gevonden in Amsterdam, 'vijfde Beatle' overleden en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Beatles-producent George Martin overleden

Thank you for all your love and kindness George peace and love xx????? pic.twitter.com/um2hRFB7qF — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 9 maart 2016

Beatles-producent George Martin is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij produceerde bijna alle hits van de Beatles en arrangeerde ook veel van hun werk. Vanwege zijn intensieve relatie met de band werd hij ook wel "de vijfde Beatle" genoemd.

Bernie Sanders wint in Michigan, Hillary Clinton in Mississippi

The corporate media counted us out. The pollsters said we were way behind. But we won. Thank you, Michigan. pic.twitter.com/Iywg9N3B1z — Bernie Sanders (@BernieSanders) 9 maart 2016

Bernie Sanders heeft met een marge van zo'n 2 procent de voorverkiezing in de Amerikaanse staat Michigan gewonnen. Clinton won eerder in de staat Mississippi met een ruime meerderheid. De Democraten mochten afgelopen nacht (Nederlandse tijd) hun stem uitbrengen in twee staten: Mississippi en Michigan.

Noord-Korea heeft extra kleine kernkoppen

Supreme Leader Kim Jong-Un explains 3 stage thorium-plutonium design of latest generation weapon to eager physicists pic.twitter.com/IBi5Sod8PN — DPRK News Service (@DPRK_News) 9 maart 2016

Noord-Korea heeft naar eigen zeggen kernwapens gemaakt die met raketten kunnen worden gelanceerd. "Dit is een ware nucleaire afschrikking", zei Kim Jong-un tijdens een bezoek aan nucleaire technici en wetenschappers. De wapens zijn kleiner gemaakt waardoor ze nu op ballistische raketten passen. In hoeverre dat klopt is onduidelijk.

Hoofd gevonden op Amstelveenseweg

De politie vindt hoofd op straat in Amsterdam https://t.co/V3favPqBWz #Amsterdam — De Telegraaf (@telegraaf) 9 maart 2016

Op Amstelveenseweg in Amsterdam is op straat een hoofd aangetroffen, de recherche is ter plaatse en doet uitgebreid onderzoek. Dat meldt de politie. Vermoedelijk gaat het om het hoofd van het slachtoffer dat dinsdag werd gevonden in een in brand gestoken auto in Amsterdam-Zuidoost. Het hoofd van het lichaam bleek te missen.

