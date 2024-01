Winnaar en verliezer van de dag: Morgan Freeman vs. Mars

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Morgan Freeman

Je kunt jezelf nu via GPS laten leiden door Morgan Freeman. De überstem van de Amerikaanse acteur kun je instellen in Waze, een navigatie-app van Google. De nieuwe tool in is onderdeel van de campagne voor London Has Fallen, de nieuwe film van Freeman, maar dat maakt het er niet minder ontspannen op.

Verliezer van de dag: Mars

Update: Mars roept wereldwijd miljoenen repen terug om stukjes plastic https://t.co/9bK8Fn1ql3 pic.twitter.com/5KNBk9sR4S ┬Ś de Volkskrant (@volkskrant) 23 februari 2016

Mars Nederland haalt met een wereldwijde actie repen terug uit de winkels en snoepautomaten. In een reep in Duitsland zijn stukjes plastic aangetroffen. Niet alleen Marsrepen maar ook Snickers, Milky Way Mini, Celebrations en Mini Mix worden teruggeroepen. De terugroepactie van de snoepjesfabriek is uitgebreid naar 55 landen.