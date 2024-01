Bij de koffie: polder-imam tegen radicalisering, Balkenende smokkelde bier en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Dode bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam is woensdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. De dader of daders vuurden aan de Oostelijke Handelskade, bij de IJhaven, meerdere kogels op hem af. De politie stelt desgevraagd dat de schietpartij "een gerichte actie lijkt". De schietpartij gebeurde rond 22.45 uur in de buurt van club Panama.

Balkenende smokkelde bier paleis emir in

Balkenende liet bier binnensmokkelen in paleis emir https://t.co/BkgVzhnA95 pic.twitter.com/XERRkbvQXa — De Telegraaf (@telegraaf) 17 februari 2016

Jan Peter Balkenende heeft tijdens zijn periode als premier bier laten binnensmokkelen in het paleis van een emir in een alcoholarme oliestaat. Dat vertelde hij op een lezing, waar ook een verslaggever van Omroep West bij was. In welk land het precies was, wilde hij niet zeggen.

Academy naar rechter om goodiebags

De Academy stapt naar de rechter omdat een marketingbedrijf de suggestie zou wekken dat de organisatie die de uitreiking van de Oscars regelt luxueuze cadeautassen sponsort of anderszins ondersteunt. Oscar-uitreiker The Academy of Motion Picture Arts stopte in 2007 zelf met het uitreiken van cadeaus vanwege gesteggel met de fiscus.

Bussenmaker wil polder-imam tegen radicalisering

Minister Bussemaker wil nieuwe Polderimam als medicijn tegen radicalisme https://t.co/aOgNk4Dnxd pic.twitter.com/OvZKD3G95P — Trouw (@trouw) 18 februari 2016

Minister Bussemaker (onderwijs) wil de beroepsopleiding tot imam en geestelijk verzorger nieuw leven inblazen. De enige opleiding die Nederland kende, ging drie jaar geleden ter ziele. Op Bussemakers aandringen voeren de hogescholen Inholland, Windesheim en de Vrije Universiteit (VU) nu serieuze gesprekken over een herstart.