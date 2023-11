Video: Caroline van der Plas betuigt spijt over niet aanhalen Baudet tijdens debat

De beelden van de aanval op de FvD-voorman gingen al snel rond op het internet. Verschillende politici lieten dan ook al gauw van zich horen. Zo ook BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Op X deelt Van der Plas een video van de gebeurtenis. Daarbij moet haar iets van het hart: 'Walgelijke en laffe aanval opnieuw tegen Thierry Baudet. Geweld is onacceptabel! Sterkte voor Thierry gewenst!'

Volgens Baudets partijgenoot Freek Jansen gebruikte de dader een glazen bierfles. Bekijk ook Thierry Baudet naar het ziekenhuis na aanval in Groningen

Het is niet de eerste keer dat Baudet wordt aangevallen. Zo'n drie weken geleden kreeg de politicus in Gent een flinke mep in het gezicht met een paraplu. Caroline vindt duidelijk alleen een steunbetuiging plaatsen niet voldoende en doet er nog een schepje bovenop. Zij plaatste gisterenavond een video waarin ze haar excuses aanbiedt aan de FvD'er: 'Eigenlijk hadden wij er wat van moeten zeggen tijdens het EenVandaag-debat. Dat is niet gebeurd en dat trek ik me wel aan.'

'Ook ik deed het niet. En daar heb ik spijt van', schrijft de BBB'er boven de video.

Ook ik deed het niet. En daar heb ik spijt van @thierrybaudet #eenvandaagdebat pic.twitter.com/WNNfuD1CXr — Caroline van der Plas (@lientje1967) November 20, 2023

Verschillende politici tweeten over de aanval op hun collega. Zo laat Wilders op X weten dat hij het schandalig vindt dat Baudet weer is aangevallen: 'Beveilig die man eindelijk voldoende verdorie!' Ook Frans Timmermans - die net als Wilders en Van der Plas aanwezig was bij het EenVandaag Verkiezingsdebat - laat via het platform van zich horen: 'Geweld is altijd onacceptabel. In een democratie bestrijden we elkaar met woorden en deze aanval valt op geen enkele manier te rechtvaardigen.' NSC-voorman Pieter Omtzigt spreekt ook zijn afschuw uit: 'We lijken niets geleerd te hebben van 2002 en Pim Fortuyn.'