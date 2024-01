Winnaar en verliezer van de dag: Kenneth Vermeer vs. Ted Cruz

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Kenneth Vermeer

Giovanni van Bronckhorst looft Kenneth Vermeer https://t.co/uSjH8xaJo3 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 februari 2016

Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer gaat aangifte doen tegen de mannen die gisteravond in Newcastle bij de Premier League Darts borden omhoog hielden met kwetsende teksten. Op de borden van de dartsfans stonden donderdag teksten als 'Kenneth NSB' en 'Kenneth Vermeer Hangen', met ernaast een getekende pop. Als blijk van waardering en steun roepen we Kenneth uit tot winnaar van de dag.

Verliezer van de dag: Ted Cruz

Ted Cruz pulled this campaign ad because it accidentally featured an adult film star ?? https://t.co/ZSkynHkOrI pic.twitter.com/Yo7MYqRAAq — UPROXX (@UPROXX) 12 februari 2016

De streng gelovige presidentskandidaat Ted Cruz is in South Carolina in de fout gegaan met een nieuwe aanvalsvideo tegen concurrent Marco Rubio. De Cruz-campagne besloot het filmpje snel terug te trekken nadat de website BuzzFeed erachter was gekomen dat een deelneemster, Amy Lindsay, een pornoactrice was.