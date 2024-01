Streek van de week: lachen als een visboer met kiespijn

Nieuwe Revu belicht vanaf deze plek wekelijks over belangwekkend nieuws uit de regio. Met deze keer: hoe Henk Marijs uit Vlissingen van de nood een deugd maakt.

Haring

Henk Marijs (59) uit Arnemuiden staat al jaren met zijn viskraam op het De Ruyterplein in Vlissingen. Ooit, toen koningin Beatrix op werkbezoek was in de Zeeuwse havenstad, probeerde Henk haar, tegen alle veiligheidsprotocollen in, een haring aan te bieden. Helaas voor Henk had Hare Majesteit net geluncht. ‘Een zure bom dan? Dat ligt wat minder zwaar op de maag.’ Daar kon ze wel om lachen en sindsdien prijkt in de viskraam een foto van Henk met de voormalig vorstin. Dat is niet het enige bijzondere aan de kraam. Henk heeft ’m vorig jaar van top tot teen gepimpt. Nieuwe bakoven, nieuwe afzuigkap, nieuwe wielen, nieuwe lampen, nieuwe wasbak. Daar mag Vlissingen best trots op zijn, op die kar.

Helaas bestaat het leven van Henk niet alleen uit rozengeur en maneschijn. Soms schuiven er donkere wolken boven zijn kraam. Zoals die keer dat het Algemeen Dagblad langskwam, voor hun jaarlijkse haringtest. Graten met smurrie, noemden ze het. Henk kon maar beter de handrem van de kar halen en de hele santenkraam in de Westerschelde laten verdwijnen, schreven zij van de krant. Dood- en doodziek was Henk ervan. Hij had kiespijn en moest die dag naar de tandarts. Daarom had hij zijn haringen ruim van tevoren schoongemaakt. Beetje lullig. Daarom grijpen we deze kans om dit misverstand de wereld uit te helpen met beide handen aan. Niks mis met Henk z’n vis. We zijn hoogstpersoonlijk naar Vlissingen gereden om bij hem een visje te happen, dus we kunnen het weten. We waren die dag wel strontverkouden. Dus we proefden eigenlijk sowieso niks. Maar Henks haringen zijn gegarandeerd graatvrij.

Eigen Youtube-kanaal

Los van zijn vis is Henk inmiddels nog beroemder vanwege zijn lach. Die is nogal aanwezig. Volgens radiostation Qmusic, dat vorig jaar op zoek was naar de leukste lach van Nederland, was geen lach zo aanstekelijk als die van Henk Marijs. Dat zegt iets. Er zijn ook mensen die niet zijn gediend van de lach van Henk. Die luisteren liever naar Celine Dion die levend wordt ontveld met een schuurmachine. Dit soort mensen lopen vaak weg als de visboer begint te lachen. Daarom zit Henk vaak in lege restaurants en bioscoopzalen. Cabaretier Jochem Myer schopte hem in de pauze zelfs het Luxor in Rotterdam uit. Myer ergerde zich zo kapot aan Henks lach dat hij zijn hele voorstelling verneukte. Ook dat zegt iets.

Henk is een entrepreneur in hart en nieren. Dus dacht hij: die lach van mij, daar zitten knaken in. Daarom heeft Henk sinds vorige maand zijn eigen YouTube-kanaal. Elke zondag om twaalf uur krijgt hij een nieuw grappig filmpje voorgeschoteld, terwijl een op zijn glimmende, rood aanlopende harses gerichte camera vastlegt hoe Henk zich het snot voor de ogen lacht. De Amerikanen schijnen er al mee te experimenteren als martelwerktuig op Guantanamo Bay.

Tekst: Danny Koks

https://www.youtube.com/watch?v=heel8VJsvZA