‘Een stikstof-wappie in een mantelpakje’

Beste Willemien Meeuwissen van de VVD Drenthe,

Proficiat. Uw motie haalde op het VVD-congres een meerderheid van de stemmen. Ik zag de steuners van uw motie dolenthousiast op en neer springen, als kinderen zo blij met een motie die het stikstofbeleid van het kabinet, met daarin jullie eigen VVD, afwijst. Het beleid zou gebaseerd moeten zijn op ‘feiten’, en niet op ‘modellen en berekeningen’.

Het is de combinatie van de stupiditeit en de kwaadaardigheid van het populisme in een notendop: als de conclusie van de wetenschap je niet aanstaat, ontken je gewoon dat wetenschappelijke feiten feiten zijn. Dan is het ook maar een mening, en een model ook maar een model, een berekening ook maar een berekening. En dan roep je dus dat je de feiten wilt, terwijl die al lang voor je neus liggen, met een streep eronder en een uitroepteken erachter.

En dan val je dus de ongelooflijk uitvoerige meetmethoden van het RIVM aan, in opdracht van het vorige kabinet (met daarin eveneens de VVD) zelf ook weer onderzocht op hun kwaliteit, die aantonen dat de stikstof-emissies door landbouw in dit land, het meest veedichte ter wereld, veel te hoog zijn en ten koste gaan van ons milieu. Het is uiteindelijk heel simpel: zonder het drastisch terugbrengen van de stikstofuitstoot redden onze natuurgebieden het niet, en zonder het drastisch terugbrengen van de veestapel redden we dat terugbrengen van de stikstofuitstoot niet. De stikstofcrisis is ontstaan omdat de veehouderij jarenlang per se niet mocht worden aangepakt, die moest altijd de hand boven het hoofd worden gehouden. Tot er opeens zelfs niet meer gebouwd kon worden. Via de stikstofcrisis kwamen de ware kosten van de veehouderij in beeld. Dat was schrikken.

En dan heb je dus politici nodig die staan voor een oplossing, ook als die pijnlijk is, omdat ze weten dat het alternatiever nog veel pijnlijker wordt. Maar ja. Dan komen de Willemien Meeuwissens van deze wereld opeens in beeld, die uiteindelijk hetzelfde doen als de Willem Engels en Donald Trumps: het probleem gewoon ontkennen. Nee, er is geen corona. Nee, ik heb de verkiezingen niet verloren. Nee, er is geen stikstofprobleem. Dat zo iemand, u dus, op haar site vermeldt: ‘Heeft een grondige hekel aan pappen en nathouden, pakt zaken doortastend op,’ zou hilarisch zijn als het niet zo tragisch was. Een stikstof-wappie in een mantelpakje: ziedaar de stem van 51 procent van het VVD-congres. Pakt de zaken doortastend op. Tot het lastig wordt, dan laat het de zaken weer vallen.

De reden is natuurlijk niets dan opportunisme. VVD’er Hans Boxem, een politieke brekebeen uit Gelderland, ook onderdeel van de 51 procent die geen behoefte heeft aan 100 procent van de feiten, zei in een vlaag van eerlijkheid: ‘Als we boeren dwingen te stoppen, worden we bij de Statenverkiezingen volgend jaar weggevaagd door BBB en JA21.’

Zie daar de ware beweegredenen. Bang voor de populariteit van de stikstof-ontkenners, dus laten we ze nadoen. Misschien nog wel erger dan de ware populisten zijn hun vale kopietjes, te herkennen aan een knikkend geluid: hun knieën.

