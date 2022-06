Tv-hit Raven van Dorst: wie denkt hen wel dat hullie zijn?

Het gaat lekker met de kijkcijfers van Boerderij Van Dorst, hoe dat zo?

Naar de aflevering met Gordon en Anouk keken 913.000 mensen, goed voor een kijkcijferrecord, want nog niet eerder keken er zoveel mensen naar de talkshow waarin Raven van Dorst haar twee gasten van alles vraagt terwijl ze samen allerlei gezellige boerenklusjes doen. Dat Gordon vertelde dat hij op het dieptepunt van zijn leven twintig glazen wodka en twee gram coke op een avond naar binnen joeg, vond rockzangeres Anouk maar kinderspel: zij werd driemaal wakker in het ziekenhuis na een overdosis drugs. Dat uitspraken van dat kaliber worden gedaan tijdens het melken van een geit of het opbinden van een bonenstaak, zorgt zowel voor verrassing als vervreemding. Terwijl Van Dorst zelf vrij ver gaat in het bevragen van haar gasten en de soms moeilijke onderwerpen die hen aansnijdt, is hen zelf vrij gesloten over bijvoorbeeld haar liefdesleven. Over haar vriendin zegt hen in het AD: ‘Ik wil niet te veel over ons vertellen. Anders hou ik helemaal niets voor mezelf over.’

Wil Van Dorst trouwens aangesproken worden als boer of als boerin? Of allebei of geen van beiden?

Raven van Dorst is geboren met hermafroditisme en noemt zichzelf hermafrodiet. Op doktersadvies lieten de ouders van Van Dorst vlak na de geboorte de uiterlijke mannelijke geslachtskenmerken operatief verwijderen. Vorig jaar maakte de persoonlijkheid die tot dan toe Ryanne van Dorst heette op Instagram bekend voortaan als Raven van Dorst door het leven te gaan en genderneutrale voornaamwoorden zoals ‘die’ en ‘hen’ te prefereren boven verwijzingen in de vrouwelijke vorm. In de schrijvende pers vinden we het nog een beetje ingewikkeld, om één persoon met een meervoudig voornaamwoord te omschrijven. Ook wij zien hen van die en die nog niet helemaal hun eigen persoonsvorm krijgen.

Wat vindt Raven van Dorst van zichzelf?

‘Waarom willen mensen altijd zoveel weten over de liefde? Tieft op man.’

Wat vinden wij van Raven van Dorst?

Hen staat haar mannetje.

Ik ben zelf een ouderwetse grijze man en vind dit soort toestanden moeilijk te begrijpen

Wat vinden anderen van Raven van Dorst?

JÖRGEN RAYMANN

cabaretier & presentator

‘Met Raven van Dorst heb ik drie seizoenen in Ranking the Stars gezeten. Ik vind haar vooral grappig omdat ze puur is. Ze is iemand die niet grappig hoeft te doen omdat ze van zichzelf zo echt is. We hebben nooit echt diepgaande gesprekken gevoerd verder, maar dat is mijn gevoel bij haar. Ze heeft al zoveel meegemaakt, altijd tegen de bierkaai moeten vechten om wie ze is: dan word je op een gegeven moment ook harder, dat is vanzelfsprekend. Ze heeft dusdanig veel beleefd en strijd moeten leveren, dat ze zoiets heeft van: iedereen kan de tering krijgen, of je me nou leuk vindt of niet. Ze is blij met zichzelf, op een positieve manier. Ze zit goed in haar vel, weet wie ze is en daarom komt ze ook zo echt over. Of ik Boerderij Van Dorst heb gekeken? Nee, ik kijk helemaal geen Nederlandse tv meer. Waarom niet? Omdat er geen inspirerende televisie meer wordt gemaakt in Nederland. Sorry, dat vind ik echt.’



ROB GOOSSENS

mediadeskundige RTL Boulevard

‘De vragen die ze stelt, vind ik niet heel erg goed, maar ik denk dat dat juist onderdeel is van het succes. Stel dat het programma Boerderij Jeroen Pauw had geheten, dan waren de gasten er misschien naartoe gekomen met het idee dat ze op hun woorden moesten letten omdat ze een intellectueel interview verwachtten. Raven daarentegen kan dusdanig gek doen, dat de gasten zoiets hebben van: we gaan er gewoon een paar leuke dagen van maken. En dan gaan mensen dus dingen vertellen – zonder dat ze ernaar gevraagd worden – die ze in andere programma’s wellicht niet zouden hebben verteld, al zouden ze ernaar gevraagd worden. Het is juist de losheid van het format en het stijltje van Raven waardoor de gesprekspartners zich op hun gemak voelen. Je moet Raven van Dorst echt niet op interviewtraining of zo gaan sturen, want dan zou je gasten gaan afschrikken vanwege het risico dat ze een keer echt een goeie vraag krijgen. Ik kijk graag naar het programma en gun het een transfer naar NPO 1. Want laten we eerlijk zijn: Beau kan wel aan een Italiaans meer gaan zitten en Winston Gerschtanowitz laat zich misschien door Rik Felderhof adviseren, maar de échte nieuwe Villa Felderhof is gewoon Boerderij Van Dorst.’



SANDER JANSON

presentator

‘In 2015 deden Raven en ik mee aan Expeditie Robinson. Ze zat heel eerlijk en oprecht in het spel, geen achterbaks gedoe. We hadden een leuk contact, maar ze zei tegen mij: “Als ik de kans krijg, wip ik je eruit.” Dat is haar ook gelukt. Ze is ook wel een beetje een showvrouw: geen blad voor de mond en een klein beetje choqueren. Dat is haar charme en kracht, om mensen een beetje van de wijs te brengen. Ze zegt vaak wat andere mensen denken, maar niet durven te zeggen. Daardoor komt ze denk ik extra oprecht over. Iedereen kan het denken, maar zíj kan het zeggen. Ze loopt niet in de pas, schuurt tegen alles aan en dat maakt haar speciaal en uniek.’