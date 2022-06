Je moet verplicht aan de warmtepomp, je mag geen gas meer in je nieuwbouwwoning, de stroom is onbetaalbaar omdat kolen je kinderen doodmaken. Totdat de Russen te weinig gas geven om de winteropslag te vullen, dan worden de kolencentrales onmiddellijk weer aangezet door klimaatminister Rob Jetten. Hallo, volgt u het nog? Het wordt nog veel gekker.

Als ‘de wetenschap’ het ergens niet over eens is, dan is het wel de stikstofsituatie. Nederland heeft zichzelf voorgenomen om – naar schatting – honderdmiljoenmiljard keer strenger te zijn dan buurlanden en zelfs dan de Europese regels. Nederland wil het braafste jongetje zijn in een klas zonder andere kinderen.

Vervolgens zijn door de staat gefinancierde subsidieclubs naar de rechter gestapt om de staat aan z’n eigen voornemens te houden, en een rechter heeft alle bouwvergunningen ingetrokken. Terwijl er al een woningtekort is en niemand er aan denkt om de grenzen te sluiten voor migranten – de grootste en hardst groeiende groep woningbehoeftigen. Natuurlijk niet: als je dat oppert, ben je een racist. Dus – compromis! – nu moet de boerenstand gehalveerd worden, omdat D66 dat in het verkiezingsprogramma had staan. U weet wel, de mensen die voor uw dagelijkse AGV’tje zorgen in een tijd van keiharde inflatie en dreigende voedseltekorten.

Enfin. Zo is het ongeveer gegaan, maar zoals bijna alles hieraan is niets wat het lijkt.

Immers: bij de Duitse grens is het vermeende probleem verdwenen. Landbouw geeft veel minder stikstof dan de Hoogovens. Schiphol is niet meegewogen. In Gelderland – waar stikstofminister Van der Wal tot voor kort gedeputeerde was – is het ‘probleem’ op het allerlaatste moment sterk verminderd in de kaartjes van het kabinet, waardoor de boeren daar minder maatregelen hoeven nemen. Op Vlieland, waar amper een boer te vinden is, moet de stikstof met 95 procent omlaag. Wie gelooft dat dit allemaal op goede gronden en met de juiste cijfers is berekend, is gek.

Maar volgens activisten zijn we over een paar jaar allemaal dood als we niks doen. Wie nu te geloven? Nou, helemaal niemand. De veel acutere realiteit is het zieke gemak waarmee de overheid het eigendomsrecht afbreekt om boeren in hun bestaan te bedreigen. Sommige spelregels kun je niet straffeloos wijzigen, maar we hebben nog een pandemie vers in het geheugen waarin we zagen hoe weer- en waardeloos grondrechten kunnen zijn in de handen van een linksprogressieve regering die van zichzelf zeker weet dat ze Het Goede doen.

Niemand is veilig voor de barrages van schuld en zonde van de groene religie. Maar waar ideologie en activisme samenspannen met een overheid die verstrikt is geraakt in zelf veroorzaakte bestuurscrises, gedoogd door media die de macht verkiezen boven het volk omdat een rijke vrije samenleving die luxe biedt: ook daar beginnen de guillotines te glinsteren. Of de hooivorken.

