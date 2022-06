Mannen die fouten maken, hebben het steeds vaker over de demonen in hun hoofd. De echte demonen in mijn hoofd zijn hier helemaal niet blij mee. Demonen zijn mythische en buitengewoon intelligente bovennatuurlijke wezens. Ze eisen niet van een man dat hij vreemdgaat, nee, een demon zegt dat je een oorlog moet beginnen of dat je een dag voor de familievakantie een fikse buikgriep moet veinzen.

Demonen hebben geen tijd voor vreemdgaan. Ze fluisteren niet in je oor dat je de dwarsfluitlerares van je nichtje moet ontmoeten in een scabreus hotel langs de snelweg. Ze lispelen niet in je oor dat je de nieuwe secretaresse incorrecte correctievloeistof moet toedienen met behulp van je halfslappe geslachtsdeel. Demonen willen helemaal niet dat je klaarkomt. Demonen hebben een gefocuste gastheer nodig. Niet iemand die met een gestolen hotelwashandje zijn infidele balzak opschoont, terwijl hij met de moeder van zijn kinderen aan het bellen is over glutenvrije ovenschotelrecepten.

Er wonen geen demonen in je hoofd, maar termieten in je ruggengraat. Ik ga inmiddels meer dan tien jaar met mijn vriendin en ik ben nog nooit vreemdgegaan. En nee, ik hoef geen medaille. Het is namelijk helemaal niet moeilijk om niet vreemd te gaan. Het is helemaal niet moeilijk om geen klootzak te zijn. Het is eigenlijk heel makkelijk om niet met iemand anders te neuken. Het is heel simpel om meer van je gezin dan van je pik te houden. Dat is alles eigenlijk.

En mijn pik heeft het hier soms best lastig mee. Hij is een pik. Hij hangt ook gewoon in de stad en ziet de dingen die mijn ogen zien. Hij ziet de strakke sportbroeken en de losse haren. Hij ziet de bovenbenen en de onderruggen. Hij ziet de dingen die zouden kunnen gaan gebeuren, maar niet gaan gebeuren. Een pik in een relatie is als een tuinsproeier op een balkon. Is mijn pik soms verdrietig dat hij niet wat vaker pik mag zijn? Vanzelfsprekend. Maar demonen bemoeien zich echt niet met zijn verdriet. Demonen zijn er niet om de piktranen te drogen. Demonen hebben het heel druk.

Kijk eens naar het nieuws. Het interesseert die demonen geen ruk dat die nieuwe oppas het alfabet op je lul aan het zuigen is, terwijl de kinderen op YouTube Peppa Pig in het Portugees aan het kijken zijn. Man, je bent geen botergeile buikspreekpop van het kwaad. Je doet niet wat hij wil dat je doet en je zegt niet wat hij wil dat je zegt. Je bent een fucking volwassen man met een pik die soms verdrietig is. Deal with it.

Je hebt geen demonen in je hoofd. Je hebt termieten in je ruggengraat.

