Nieuwe Revu 26 is nu uit!

R. staat voor Roofdier

R&b-zanger R. Kelly hoort deze week van de rechter hoelang hij achter de tralies moet voor het jarenlang seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Een portret van de grootste #MeToo-zaak ooit.

Nieuwe Revu 26 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

‘Op Tinder geloofde niemand dat ik was wie ik was’

Filmgoeroe René Mioch (63) moest twee jaar geleden noodgedwongen afscheid nemen van het bedrijf dat hij met zijn eigen blotemannenklauwen had opgebouwd, maar hij is niet bij de pakken neergaan zitten. Integendeel: de 60­plusser werkt aaneen – nog geheime – documentaire, reist het land door met zijn eigen theatervoorstelling en drinkt af en toe een biertje met de sterren.

Oostfront in kleur

Oorlog is voor Oekraïne geen onbekend terrein. De nazi’s en het Rode Leger van de Sovjet-Unie vochten hier in de Tweede Wereldoorlog een verbeten strijd uit. Voor zijn boek Oostfront stelde de Brit Anthony Tucker-Jones, een voormalige inlichtingenofficier en gespecialiseerd in militaire geschiedenis, een uniek visueel verslag samen uit het rijke archief van Pixpast. Met ruim 32.000 beelden uit de jaren 1936 tot 1946 geldt Pixpast als de grootste collectie kleurenfoto’s van de Tweede Wereldoorlog.

Waar is Arjen Kamphuis gebleven?

In de zomer van 2018 verdween een van de beste cyberexperts van Nederland plotseling van de radar. Werd hij vermoord, ontvoerd of is hij ‘gewoon’ verongelukt? Of koos hij er toch zelf voor om te verdwijnen? Vier jaar na dato tast de wereld nog steeds in het duister over de verdwijning van Arjen Kamphuis. ‘Het is heel onbevredigend dat we geen lichaam hebben.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het rookverbod dat 14 jaar geleden inging en over de Wereld Yoga Dag. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.