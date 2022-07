Nieuwe Revu 28 is nu uit!

Interview

Diggy Dex: ‘De ideale schoonzoon, zo word ik vaak genoemd’

Rapper Diggy Dex (42) kan met enige zekerheid stellen dat hij niet de guy is voor een affaire. Maar hij snapt best dat veel andere mensen in het artiestenwereldje keihard voor de bijl gaan. ‘De sfeer is uitgelaten, iedereen is vrolijk, er is vaak drank. Het is een soort snelkookpan waarin alles voorhanden is; drank, drugs, vrouwen. Ik vind mezelf best gedisciplineerd dat ik daar niet aan toegeef.’